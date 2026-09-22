"Это не пиар": в МВД Франции заявили о реальной и задокументированной угрозе от России

Угроза гибридной войны со стороны государства-агрессора РФ действительно существует, она "реальна и задокументирована". Франция уже принимает меры по защите своей инфраструктуры.

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Об этом 21 сентября в эфире BFMTV/RMC предупредил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес. "Речь идет о реальной угрозе, задокументированной угрозе, угрозе гибридной войны, исходящей со стороны России", – сказал он, назвав безответственным решение "преуменьшать эту угрозу".

"Нет, это не пиар", – ответил глава МВД на критику, в частности, со стороны мэра Ниццы Эрика Чотти. Последний говорил, что опасения российской агрессии "не новы" и существуют со времен Второй мировой войны.

"Большинство разведывательных служб всех европейских стран – и, конечно, наши французские службы – указали и охарактеризовали эту угрозу гибридной войны со стороны России", – ответил Нуньес.

Он напомнил о нескольких случаях пролетов дронов вокруг европейских аэропортов в течение последних нескольких месяцев. "На этой неделе их было больше... Эти акты саботажа не выдуманы", – обратил внимание министр.

Что касается Франции, то против государства уже было совершено несколько кибератак, но никаких потенциально враждебных БпЛА над страной пока не наблюдалось.

"У нас во Франции не было никаких серьезных актов саботажа, но случались кибератаки. То, что происходит в Европе, также вызывает беспокойство", – сказал глава МВД.

Чтобы противостоять новым угрозам, официальный Париж реализует план защиты инфраструктуры, предусматривающий "картографирование объектов, которые необходимо защитить", пояснил он. "Защитные меры принимаются самими операторами (объектов. – Ред.). Силы внутренней безопасности также проводят патрулирование и обходы. Кроме того, налаживаются контакты между разведывательными службами и этими операторами", – уточнил Нуньес.

"Гибридная война, в частности та, которую ведет Россия, направлена на наши инфраструктурные сети, нашу оборонно-промышленную базу – ту самую базу, которая поддерживает Украину", – добавил он.

Что предшествовало

В минувшую пятницу, 18 сентября, в Елисейском дворце состоялась важная встреча между французским президентом Эммануэлем Макроном и лидерами основных политических партий, в ходе которой Макрон подчеркнул "риски усиления российской гибридной войны".

Президент предупредил, что "никто не в безопасности". Он призвал правительство "подготовить план защиты нашей критической инфраструктуры, наиболее уязвимых объектов нашей оборонной, промышленной и технологической базы от дронов и кибератак".

Как писал OBOZ.UA:

– Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен и председатель ее партии "Национальное объединение" Жордан Барделла неожиданно выступили с резкой публичной критикой действий РФ. Политики-популисты осудили попытки Кремля оказывать влияние на Францию посредством запугивания и гибридных атак.

– Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к кардинальному пересмотру системы безопасности ЕС. В частности, предлашается основать Европейский совет безопасности для оперативности принятий решений и формирования единого оборонного фронта.

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