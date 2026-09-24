"Жаль, но денег нет": Ле Пен заявила, что Франция больше не может оказывать Украине финансовую помощь. Видео

Неформальный лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которая борется за президентское кресло и в настоящее время лидирует в опросах, заявила, что Франция больше не может оказывать Украине финансовую помощь. Бывший премьер-министр Габриэль Атталь, который является кандидатом в президенты Франции от партии "Возрождение", в ответ обвинил Ле Пен в том, что она готова отдать Украину и Европу Путину.

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Об этом сообщил телеканал BFM TV. Ле Пен выступила с таким заявлением 24 сентября во время мероприятия Playbook Live, организованного Politico в Париже.

Ле Пен заявила, что Франция больше не может финансировать Украину

"Франция больше не имеет возможности оказывать Украине финансовую помощь. Нам жаль, но у нас больше нет на это средств", — заявила Ле Пен.

Она отметила, что Франция может продолжать обучать украинских военных и военное руководство, а также помогать им снаряжением.

"Мы можем продолжать обучать их солдат, обучать их военное руководство, мы можем оказывать им материальную, в частности военную, помощь, но мы больше не можем финансово помогать Украине", — сказала политик.

Свою позицию Ле Пен объяснила финансовым положением Франции. Оназаявила, что страна оказалась в "абсурдной финансовой ситуации", в чём обвинила политику президента Эммануэля Макрона.

По словам Ле Пен, это вынуждает Францию отказываться от части финансовых мер, которые она могла осуществлять ранее.

Атталь отреагировал на заявление соперницы по предвыборной гонке

На позицию Ле Пен отреагировал кандидат в президенты Франции от партии "Возрождение", бывший глава правительства Габриэль Атталь. Он заявил в соцсети X, что Ле Пен хочет отдать Украину и Европу Путину.

Свой пост он начал словами "Перекрыть Украине кран: возвращение".

"Программа госпожи Ле Пен предельно ясна: пожертвовать нашей безопасностью и преподнести Путину Украину и Европу на блюдечке. Украина — наш щит. Бросить её — значит нарисовать мишень у себя на спине. Россия только этого и ждет. Россия только вас и ждет", — заявил экс-премьер Франции.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее Ле Пен подтвердила намерение прекратить помощь Украине в случае победы на президентских выборах во Франции в 2027 году. Она заявила, что с самого начала полномасштабной войны выступает за дипломатическое урегулирование и созыв международной мирной конференции.

Во Франции опасаются, что победа ультраправых поставит под угрозу весь ЕС. Так, депутат Европарламента Фабьен Келлер заявила, что победа Ле Пен может привести к пересмотру основ французского государства и ослаблению всего Европейского Союза. По словам Келлер, сейчас главной задачей для центристских сил является недопущение второго тура между Ле Пен и лидером ультралевых Жаном-Люком Меланшоном.

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