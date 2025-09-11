"Россия тестирует на твердость реакции": Сибига призвал не замалчивать проблему с российскими дронами в Европе

Замалчивание того факта, что Россия нацеленно нарушает своими дронами воздушное пространство стран восточной Европы только усугубит проблему. Политика задабривания агрессора будет еще больше его побуждать.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на брифинге, передает корреспондент Укринформа. сентября. Он предостерег партнеров, что слабая позиция приведет к еще большей эскалации.

Сибига подчеркнул, что в их интересах привлекать войска союзников к противодействию российским дронам.

"У нас по периметру практически это задело уже всех соседей и в подавляющем большинстве у них есть соответствующие системы, которые могут помогать в том числе нам сбивать воздушные цели", – сказал миеистр.

По словам Сибюиги, ситуация, когда проблему замалчивают, сейчас не пройдет. Россия испытывает европейские страны на твердость реакции, и проявление слабости только побудит кремлевского диктатора Путина к дальнейшим агрессивным действиям.

"Мы видим нарушение воздушного пространства страны НАТО. Это тест, Россия тестирует, она провоцирует, и твердость реакции – это единственное, что может остановить российского агрессора", – подчеркнул глава МИД.

Сибига также подчеркнул, что страны НАТО должны скоординироваться и принимать решения в соответствии с процедурами Вашингтонского договора.

"Мы четко говорим, что если сейчас не остановить РФ, то ракеты полетят дальше в европейские столицы и города, на голову европейцев", – отметил он.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что нарушая воздушное пространство Польши, Россия просто насмехается над всеми мирными предложениями, и это требует твердой международной реакции.

"По моему мнению, это означает новую фазу вооруженной российской агрессии, это эскалация, это насмешка Путина над всеми мирными планами, предложениями, прежде всего американской стороны. Это пощечина глобальным мирным усилиям и это требует твердой международной реакции", – сказал Сибига.

Он заявил о готовности Украины взаимодействовать и помогать со сбиванием дронов, ведь эта агрессия не только против нашей страны, но и против ЕС и НАТО.

Глава МИД добавил, что польская сторона проинформировала о следующих своих шагах, и отметил, что пришло время действовать и четко реагировать. В этом контексте министр заявил об ожидании сбития партнерами российских объектов в воздушном пространстве Украины и лишения России с помощью санкций возможностей производить высокоточное оружие.

Что предшествовало

В ночь на 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами. В результате происшествия остановили работу аэропорты, а премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

Впоследствии Туск сообщил, что на территории Польши военные сбили 4 беспилотника. Всего в воздушное пространство страны вторглось 19 дронов, значительная часть беспилотников зашла со стороны Беларуси.

В результате инцидента обломки ударного беспилотника упали на жилой дом в городе Вырыки-Воля Володавского уезда Люблинского воеводства. Повреждена кровля дома и автомобиль.

Варшава обратилась с просьбой применить статью 4 НАТО, подчеркнув, что стране нужны не только слова поддержки, но и действия. Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан.

В НАТО заявили, что не считают нападением вторжение группы российских беспилотников на территорию Польши. В альянсе также отметили, что ночью 10 сентября был первый случай, когда самолеты НАТО атаковали потенциально опасные объекты в воздушном пространстве союзника.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Дональд Туск заявил, что его страна ближе к вооруженному конфликту, чем когда-либо со времен Второй мировой. По его словам,сбитие российских дронов силами НАТО меняет политическую ситуацию.

