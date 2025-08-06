'Россия теперь больше настроена на прекращение огня': Зеленский – о годовщине Курской операции, разговоре с Трампом и справедливом мире. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия теперь, похоже, больше настроена на прекращение огня – давление на врага срабатывает. Главное, чтобы россияне не обманули нас и США относительно деталей.

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Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в среду, 6 августа. Об этом он говорил с президентом США Дональдом Трампом после того, как спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Участие в этом звонке также приняли европейские лидеры.

"Наша общая с партнерами позиция – она абсолютно конкретна, она абсолютно прозрачна – войну надо заканчивать. И делать это честно. Очень важно делать это честно. На звонке были европейские лидеры – я благодарен каждому за поддержку. Мы обсудили, что звучало в Москве. Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня, давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули в деталях ни нас, ни Соединенные Штаты", – подчеркнул Зеленский.

Украинская сторона предложила, чтобы в ближайшее время представители Украины и партнеров, наши советники по вопросам безопасности провели обсуждение, чтобы определить общую позицию и общий взгляд на ситуацию.

"Для нас, для Украины это очень важно. Украина точно защитит свою независимость. И нам всем нужен длительный и надежный мир. Россия должна закончить войну, которую сама же и начала", – заявил президент.

О Курской операции

Годовщину Курской операции, 6 августа, президент провел на Сумщине с бригадами, которые сделали ее возможной. Это действительно историческая украинская операция, благодаря которой мы перенесли войну на территорию государства-агрессора и до сих пор мы действуем на ее территории.

"Мы доказали – когда многие говорили о тупике и разочаровывались в Украине – мы доказали, что украинцы умеют действовать правильно. И мы доказали, что многие российские угрозы были блефом", – сказал гарант.

1300 квадратных километров российской территории были под нашим контролем. Это заставило россиян не только оттянуть свои силы из Донецкой области, но и просить о помощи у Северной Кореи. Кроме того, таким образом мы сорвали российский план развить удар на Сумы и на Харьков.

Также Силы обороны Украины взяли более тысячи российских пленных на Курщине, и таких, что это позволило разблокировать, в частности, сложные обмены. Это, по словам Зеленского, одна из важнейших страниц войны. Глава государства выразил благодарность всем нашим воинам – каждому солдату, сержанту, офицеру – всем участникам и участницам Курской операции.

"Я поблагодарил сегодня воинов лично – 225-й штурмовой полк, поблагодарил 80-ю Галицкую бригаду, а также нашу славную 95-ю бригаду. Я горжусь вами, воины! Конечно, поблагодарил главнокомандующего Александра Сырского – это его операция", – рассказал президент.

О ситуации на фронте

С Сырским Зеленский обсудил действия наших военных на востоке Украины, в приграничье, на российской территории. Говорили и о том, что нужно войскам.

"Мы все решим: и по пикапам, и по другой технике – квадроциклам, мы решим также по финансированию для бригад, много вещей специальных – по взрывчатке и конкретным типам дронов. Четкие поручения для Министерства обороны есть, все решим", – заверил гарант.

Доклад Шмыгаля

На Сумщине президент заслушал доклад министра обороны Дениса Шмыгаля об обновлении в министерстве. Первый вопрос – это максимум заказов для украинского производителя, чтобы 50% оружия на фронте было именно украинского. Второе – это развитие цифровых сервисов, всех систем, в частности "Дельты".

Третий вопрос – это сокращение бюрократии. Четвертое – четкая коммуникация с подразделениями Сил обороны относительно их потребностей. Пятое – весь комплекс вопросов по личному составу.

"Все мы знаем эту проблематику. Вместе с военными министерство должно это решить", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский на Сумщине встретился с украинскими защитниками и заслушал доклады командиров. Он среди прочего обсудил с военными обеспечение, подготовку новобранцев и инструкторов, а также вручил государственные награды за участие в Курской операции.

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