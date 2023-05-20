Россия стремилась устроить переворот в Молдове, ее планы провалились – Санду

Государство-террорист Россия стремилось устроить государственный переворот в Молдове, чтобы свергнуть власть, которая выбрала проевропейский курс. Однако несмотря на неудачные попытки агрессор может вскоре повторить свои коварные планы.

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По словам президента Молдовы Майи Санду, Кремль хочет использовать территорию Молдовы для войны против Украины. Об этом она рассказала в эфире телеканала Moldova 1.

Санду заявила, что со стороны пророссийских сил будут новые попытки устроить переворот в Молдове, чтобы в конечном итоге добиться смены власти. Глава государства отметила, что страна-агрессор РФ планировала переворот весной 2023 года, но действующая власть заблаговременно получила информацию и сорвала планы Кремля.

При этом Санду уверена, что Россия еще раз попытается свергнуть власть в Молдове и усадить в правительственные кресла своих ставленников. Также президент заявила, что РФ намерена использовать Молдову в войне против Украины.

"Мы уверены, что они сделают новую попытку, однако конкретной информации об этом у меня нет. Будут сделаны новые попытки, поскольку планы Кремля очевидны – это смена правительства в Кишиневе на пророссийское и использование Республики Молдова против Украины в этой войне", – заявила Санду.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду выступает за то, чтобы ее страна как можно быстрее стала частью Европейского Союза из-за угрозы со стороны России. Политик надеется на решение о начале переговоров в ближайшие месяцы.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Санду заявила, что Российская Федерация могла бы напасть на ее государство после захвата Украины. По ее словам, Молдова в настоящее время находится в безопасности только благодаря стойкости украинского народа.

– Санду также признавала, что сегодня ее страну фактически защищает украинская армия, а не нейтральный статус.

– Еще в апреле Молдова согласилась присоединиться к группе по созданию специального трибунала для РФ за преступления страны-агрессора против Украины

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