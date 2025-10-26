'Россия сразу же почувствует удар': Бессент назвал Дмитриева пропагандистом, который врет о санкциях

Министр финансов США Скотт Бессент назвал спецпредставителя Кремля Кирилла Дмитриева российским пропагандистом, который повторяет заученные тезисы. В частности, россиянин врет о том, что санкции США "не повлияют" на экономику РФ.

Видео дня

Американский чиновник резко прокомментировал высказывания московского переговорщика, выступая в эфире CBS News. Он заверил, что Российская Федерация почувствует удар новых экономических ограничений, введенных Вашингтоном.

Нефть финансирует российскую военную машину

Журналистка Маргарет Бреннан спросила у Бессента о санкциях против ведущих нефтегазовых компаний страны-агрессора, а также упомянула реакцию Дмитриева. Тот, напомним, утверждал, что эти санкции "абсолютно никак не повлияют на российскую экономику" и" просто приведут к росту цен на заправках в Соединенных Штатах".

Бессент возразил: по его словам, Индия полностью прекратила закупки нефти у РФ, и некоторые китайские компании последовали этому примеру.

"Маргарет, вы действительно собираетесь опубликовать то, что говорит российский пропагандист? Что еще он скажет? Что это будет ужасно и что это заставит [Владимира] Путина сесть за стол переговоров?" – обратился глава Минфина США к телеведущей.

Он продолжил: "Конечно, российская экономика – это экономика военного времени. Рост практически нулевой. Инфляция, по-моему, превышает 20%... Именно нефть финансирует российскую военную машину, и, я думаю, мы можем существенно сократить эти прибыли".

Бессент еще раз повторил свою мысль: Дмитриев по возвращении в РФ, конечно же, не доложит, что ситуация ужасная для Кремля и президент Дональд Трамп поступил правильно.

"Маргарет, что он скажет?.. Если вы проанализируете и посмотрите на каждый тезис России, то они, кажется, используют выражение: "Мы иммунизировали экономику против этого". Что ж – они НЕ иммунизировали экономику. Их доходы от нефти упали на 20% в годовом исчислении. Я подозреваю, что это может сбросить их еще на 20 или 30%. Итак, президента Трампа снова критиковали за то, что он сделал недостаточно. Он предпринимает свой смелый маневр, и затем вы цитируете российского пропагандиста", – высказался Бессент.

Как писал OBOZ.UA:

– 24 октября стало известно, что главный экономический посланник РФ Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для переговоров с представителями администрации Дональда Трампа.

– Он пытался убедить Вашингтон в том, что Москва якобы нацелена на завершение войны, при этом озвучив российские ультиматумы для Украины.

– В рамках своего "вашингтонского турне" Дмитриев дал интервью CNN, но там ему припомнили российские обстрелы по украинской гражданской инфраструктуре. Представителю Кремля пришлось оправдываться.

– Позже стало известно, что переговорщик приехал на в США со странным подарком. В качестве гостинца для американцев он привез конфеты с цитатами диктатора Владимира Путина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!