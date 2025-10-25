'Это неправда, что Россия атакует только военные цели': Дмитриева на американском ТВ ткнули носом в обстрел детского сада в Харькове. Видео

Спецпосланнику Кремля Кириллу Дмитриеву пришлось оправдываться в эфире американского телеканала из-за российских обстрелов по гражданских объектах, в частности удару по детскому саду в Харькове. Россиянин утверждал, что он не военный, врал о "дезинформации", рассказывал, что в других войнах жертв среди мирных жителей намного больше, и даже пытался обвинить Украину.

Дмитриева ткнули носом в военные преступления ВС РФ, когда он давал комментарий CNN. Журналист поставил другу диктатора Владимира Путина несколько неудобных вопросов.

Как оправдывался Кирилл Дмитриев

Журналист напомнил об истории, которую рассказывал президент США Дональд Трамп: однажды он сообщил своей жене, первой леди Мелании Трамп о "хорошем разговоре" с Путиным, а та обратила его внимание на российскую атаку по роддому в Украине.

Телеведущий подчеркнул, что это свидетельствует о расхождении между словами и действиями Кремля. "Почему Трамп раздражен?" – спросил он Дмитриева.

"Я не военный, я сфокусирован на экономике и инвестициях. Но позиция российской армиив том, что она бьет только по военным целям", – ответил россиянин, после чего начал утверждать, что война РФ против Украины не такая уж и кровавая: мол, это отличается он "наиболее ужасных ситуаций по всему миру, где намного больше гражданских жертв".

Также он озвучил старый нарратив кремлевской пропаганды: якобы Украина "нападала на русскоязычных людей на Донбассе".

"Я понимаю некоторое раздражение, но я думаю, что есть также и дезинформация о том, что происходит", – выдумал еще один "аргумент" Дмитриев.

"Сэр, при всем уважении, я был в Украине с тех пор, как началась война, и это не только военные цели. Я видел снесенные жилые дома. Только на этой неделе разбомбили детский садик в Харькове. Это неправда, что Россия бьет только по военным целям, она бьет по гражданским целям по всей Украине", – возразил американский журналист.

Представитель Путина продолжил врать. "Конечно, Россия не бьет по детским садам. Нужно спрашивать наших военных об этой конкретной ситуации..." – сказал он.

Дмитриев цинично заявил, что "любые жертвы – это большая трагедия", и Москва якобы хочет "закончить конфликт как можно быстрее".

"Так почему вы не согласитесь на прекращение огня?" – спросил журналист, однако россиянин перебил его.

Дмитриев еще раз повторил "официальную позицию", что обстрелы якобы совершаются только по "военным целям". И попытался обвинить Украину.

"Иногда украинская ПВО, знаете, ракеты, попадают по этим целям.. Но опять же – это не моя сфера, я не военный, я работаю над диалогом", – сказал представитель Кремля.

