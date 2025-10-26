'Своих не бросаем!' Переговорщик от России привез в США конфеты с цитатами Путина

Главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев приехал на переговоры в США и привез с собой странный подарок. В качестве гостинца для американцев он решил выбрать конфеты с цитатами диктатора Владимира Путина.

Дмитриев назвал такой гостинец "подарком в рамках диалога Россия – США". Об этом он написал в социальной сети Instagram, которая признана в РФ экстремистской и была запрещена с марта 2022 года.

Пропаганда даже в еде

Главный переговорщик Путина написал, что переговоры России и Соединенных Штатов продолжаются. Также он опубликовал фотографию упаковки шоколадных конфет "Великие слова великого человека".

По его словам, эти конфеты он привез в Нью-Йорк в рамках диалога между Россией и Соединенными Штатами. На упаковке конфет Дмитриев "засветил" цитату главаря Кремля о том, что "вести диалог с Россией с точки зрения силы – бессмысленно".

Согласно информации из открытых источников, в такой упаковке находится 12 конфет, каждая из которых содержит на этикетке цитату российского диктатора.

Что предшествовало

Кирилл Дмитриев, которого часто называют главным переговорщиком российского диктатора Путина, прибыл с визитом в США 24 октября. Примечательно, что представитель Кремля прилетел в Штаты сразу после того, как американский президент Дональд Трамп ввел жесткие санкции против нефтяного бизнеса РФ.

Впрочем Дмитриев утверждает, что его визит никак не связан с введением санкций, заявив, что он не будет просить американских коллег снять или хотя бы ослабить новые ограничения против российского нефтяного бизнеса.

Напомним, Дмитриев прокомментировал переговорный процесс по вопросу российско-украинской войны. По его словам, США, Украина и Россия близки к "дипломатическому решению".

Как сообщал OBOZ.UA, Дмитриев в очередной раз озвучил ряд требований к Украине, после выполнения которых Россия якобы готова прекратить войну. Кроме территориальных ультиматумов, представитель Кремля назвал еще несколько "ключевых вопросов".

