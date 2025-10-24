Главный переговорщик Путина прибыл с визитом в США, запланирована встреча с Уиткоффом: появились подробности

Главный экономический посланник России, спецпредставитель кремлевского диктатора Кирилл Дмитриев 24 октября прибыл в Соединенные Штаты. У него запланированы переговоры с представителями администрации Дональда Трампа.

Поездка организована всего через несколько дней после того, как Вашингтон объявил о введении санкций против РФ. CNN передает, что Дмитриев 25 октября проведет ряд встреч "для продолжения обсуждения отношений между США и Россией".

Предварительно, он встретится со спецпосланником Трампа по миротворческим миссиям Стивом Уиткоффом.

Что известно о кремлевском переговорщике

Кирилл Дмитриев – специальный представитель главаря РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, а также руководитель государственного "Фонда национального благосостояния России".

Его считают сторонником более тесного экономического сотрудничества Москвы и Вашингтона. Недавно именно Дмитриев предложил построить туннель "Трампа-Путина" между американским штатом Аляска и Дальним Востоком РФ.

Он родился в Киеве, образование получил в Гарварде и Стэнфорде (США), работал консультантом в американской консалтинговой фирме McKinsey и инвестиционным банкиром в Goldman Sachs.

После полномасштабной войны попал в санкционный список США как близкий соратник Владимира Путина и его семьи.

3 апреля 2025 года Дмитриев стал первым российским официальным лицом, посетившим Вашингтон после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Тогда он также встречался с Уиткоффом. По данным СМИ, для этого визита и выдачи визы американское правительство временно снимало санкции, наложенные на россиянина.

– 23 октября администрация Дональда Трампа неожиданно ввела санкции против крупных российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм.

– Владимир Путин после этого заявил, что новые ограничения "не повлияют на экономику России". Американский президент в ответ сказал журналистам, что готов "посмотреть на эффект через шесть месяцев".

