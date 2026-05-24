'Россия проиграет эту войну': премьера Канады Карни отреагировал на ночные обстрелы Киева

Канадское правительство выразило решительное осуждение после массированной российской атаки по Киеву в ночь на 24 мая. Премьер-министр страны Марк Карни призвал Россию немедленно прекратить эти удары.

Также политик выразил надежду, что РФ проиграет войну. Своими мыслями после ночного террор в украинской столице канадский премьер поделился в соцсети Х.

Решительная поддержка Украины

По словам Карни, канадское правительство решительно осуждает запуск Россией масштабных ракетных и дроновых атак на гражданские цели в Киеве. Канадский премьер заявил, что путинский режим недооценивает мужество, решительность и силу украинского народа.

"Более четырех лет с момента незаконного вторжения России она значительно недооценивала мужество, решительность и силу украинского народа – даже несмотря на то, что режим Путина постоянно бомбил украинскую энергетическую инфраструктуру, школы, больницы и дома", – заявил политик.

Кроме того, премьер Канады констатировал, что российские обстрелы продолжают человеческие страдания и не помогают России выиграть войну. Карни рассказал, что Канада продолжит тесно сотрудничать с международными партнерами, чтобы "обеспечить справедливый и продолжительный мир для Украины и Европы".

"Мы призываем Россию немедленно прекратить эти удары и завершить незаконную войну агрессии. Они только продолжают человеческие страдания и ничего не меняют в том факте, что Россия проигрывает эту войну", – сообщил премьер Канады.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный удар по Киеву и другим украинским городам. Глава государства констатировал неадекватность агрессора и призвал Соединенные Штаты и Европу наказать Москву.

Ранее сообщалось, что Россия 24 мая осуществила один из самых массированных ударов по Киеву с начала 2025 года. Враг использовал более полусотни ракет различных типов. Также россияне задействовали сотни ударных дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью под массированным ударом врага находился Киев. Последствия фиксировались во всех районах города. Есть прилеты в жилые дома и пострадавшие. Известно также о погибшем.

