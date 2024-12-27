'Россия продолжит распространять ложь': Зеленский высказался по поводу крушения самолета в Казахстане

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу из-за крушения самолета "Азербайджанских авиалиний". В то же время он подчеркнул, что есть доказательства причастности России к трагедии.

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Об этом украинский лидер написал в соцсети X. Зеленский также отметил, что поскольку в Москве откровенно врут в отношении этой трагедии, нужно вмешательство мирового сообщества.

"Появляется все больше подробностей ужасной катастрофы рейса "Азербайджанских авиалиний". Мои соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу. Каждая человеческая жизнь ценна, и каждая потеря жизни заслуживает тщательного расследования ради установления истины", – подчеркнул украинский президент.

Владимир Зеленский добавил, что уже достаточно фото и видео с места катастрофы, которые "красноречиво свидетельствуют об ответственности России за трагедию".

"Если Россия продолжит распространять ложь, так же, как сделала это в случае сбивания ею MH17, необходимо будет консолидировать все международное давление на Москву, чтобы правда была установлена, а виновные привлечены к ответственности", – заявил президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, пассажирский самолет Embrae был сбит 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Борт летел из столицы Азербайджана Баку в Грозный в Чечне.

Самолет подал сигнал тревоги, находясь над Каспийским морем. Он уже снижался над аэропортом Актау, но врезался в землю. Произошел взрыв. Погибли 38 из 67 человек, находившихся на борту самолета.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что борт сбили российской системой ПВО "Панцирь-С1".

В сети достаточно фото и видео, на которых видны на фюзеляже самолета следы обстрелов.

Именно поэтому версия, что борт был сбит российской ПВО (отражавшей атаку украинских дронов на Грозный в то утро), начала приобретать признаки основной – по крайней мере, в западных СМИ.

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