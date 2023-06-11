Россия пробивает дно дна. После прибытия президента Украины Владимира Зеленского в затопленный Херсон, российская артиллерия открыла огонь по людям и спасателям, которые помогали населению в затопленных домах. Если спросить любого украинца о взрыве плотины Каховской ГЭС, то 99% из них пожелают Путину гореть в аду за это оссия пробила дно дна.бесчеловечное преступление планетарного масштаба. Еще один процент считает, что глава Кремля должен закончить где-нибудь в своей ванне, но под водой. Таким образом, весь украинский народ хочет растерзать вожака кремлёвской стаи, и, может быть, у него есть какой-то шанс и возможность спрятаться от народного гнева, проведя остаток жизни в камере Гаагской тюрьмы, где его будут охранять международные полицейские.

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Россия хочет изобразить себя иррациональной и безумной страной, которая от отчаяния может сотворить великое зло, потому что не знает, какое у нее будет будущее. Это как обезьяна с бомбой, но ядерной. Москва демонстрирует, что может взорвать плотину гидроэлектростанции, которая затопила 600 квадратных километров украинской территории. Были разрушены тысячи домов и построек, уничтожены сельскохозяйственные посевы, уничтожено огромное количество домашнего скота, пострадали люди. Кремлёвский фюрер сделал то же самое, что и Сталин в 1941 году и Гитлер в 1944 г. Два диктатора взрывали Днепровскую ГЭС, чтобы якобы навредить вражеской армии. На самом деле пострадало местное украинское мирное население, погибло почти 100 тысяч человек.

Московский диктатор сейчас демонстрирует свою маниакальную решимость уничтожить всё, что может стоить ему власти. Сегодня он взрывает Каховскую ГЭС, завтра - Запорожскую АЭС, которая является крупнейшей в Европе, а послезавтра может применить оружие массового поражения. Цель Кремля — угрожать народам Украины и всего мира полным уничтожением. Чтобы каждому нормальному человеку было страшно, а кремлёвский идиот сделает всё, что только захочет. Только если мы все будем бояться Путина, он действительно будет всех шантажировать до конца. Кто-то должен уразуметь московского сумасшедшего, пока он не зашёл слишком далеко. Владимир Путин стал не только очень токсичным человеком, но и безответственным диктатором. Если Париж выступал за то, чтобы не арестовывать Путина по международному ордеру, так как нужно подписать с кем-то соглашение о прекращении войны, которую Россия должна проиграть, то теперь все люди, даже мало-мальски лояльные к Москве, стоят перед дилеммой.

Можно ли вообще договориться с кем-то из кремлёвской банды об окончании войны в Украине. Некоторые на московском телевидении сейчас уже пытаются убедить в необходимости продолжения разрушения гидроэлектростанций в Украине как эффективный метод, приводящий к огромным материальным и человеческим потерям. Они ставят перед российскими телезрителями вопрос о необходимости разрушении Киевской ГЭС, которую советское правительство опрометчиво построило на Днепре выше города Киева. А это значит, что в случае обрушения дамбы вся вода пойдет на столицу Украины. Слава богу, эта ГЭС находится под контролем украинской армии, но московские неандертальцы готовы к новым военным преступлениям, преступлениям против человечности и террористическим актам, чтобы разрушить всё, что связано с понятием свободы и демократии. С такими нелюдями практически невозможно договариваться.

Таким образом, Киев ожидает от союзников ускорения поставки в Украину новых систем противоракетной и противовоздушной обороны, а также истребителей нового поколения, которые смогут предотвратить любую атаку России на украинскую критическую инфраструктуру. Также ставится вопрос о готовности к физической ликвидации всех лиц, которые на высоком уровне российской политики выступают за массовое уничтожение людей, городов и важных экономических объектов. Они должны осознавать, что использование оружия массового уничтожения или пропаганды подрыва опасных для жизни миллионов людей объектов, таких как атомные электростанции, делает их законными мишенями для предварительной ликвидации во избежание трагедий планетарного масштаба. Все они должны осознавать личную ответственность, если посмеют сделать что-то опасное для человечества.

Киев неоднократно предупреждал своих союзников, что Москва готова к крупным террористическим актам, таким как взрыв Каховской ГЭС и Запорожской АЭС. Кремль уже сделал первый мега террористический шаг. Если будет вялая международная реакция без резкого осуждения, жёстких санкций, бойкота Москвы на международной арене, неандертальцы Кремля могут пойти на очередной мега террористический шаг. Кремль также покупает западных журналистов для освещения трагических событий на Днепре с российской точки зрения. Вспомним американского журналиста Такера Карлсона, который был уволен из Fox News, но продолжает свою пророссийскую деятельность самостоятельно в социальных сетях. Он с самого начала в своих комментариях был на стороне Москвы, причём якобы как человек, имеющий собственное мнение. Его прокремлёвские комментарии смутили общественность и посеяли сомнения в том, кто виноват в катастрофе на плотине в Каховке.

Сейчас в Кремле говорят, что больше пострадала российская сторона, поэтому виноваты украинцы. В Москве забывают, что в отличие от них в Киеве живут люди мыслящие (homo sapiens). Никто и никогда здесь и не подумает, а тем более сделать что-то, что принесёт страдания собственным гражданам, даже находящимся под временной оккупацией. Это только черта неандертальского кремлёвского менталитета. В 1941 году разрушив плотину на Днепре под Запорожьем, Москва только навредила мирному местному населению, которое погибло в больших размерах. Погибло даже немало красноармейцев, не знавших, что подобное может случиться. Поэтому мы отвергаем такие примитивные доводы Кремля. Вновь пострадало гражданское население, и то, что в основном на временно оккупированном левом берегу Днепра, не снимает ответственности с Путина и его окружения. Это граждане Украины, это всегда была украинская территория, и никто в Киеве не остановится до тех пор, пока каждый кремлёвский гад не будет привлечён к ответственности. Некоторые люди на Западе не должны думать, что эти события их никак не касаются. Если Украина потеряет ещё немного населения, то это мол никак не повлияет на их стабильность. Киев стремится не только к мести, но и к эффективным международным действиям. Мы все должны оказывать давление на Москву в военном, политическом, экономическом плане. Россия должна быть исключена из всех организаций, занимающихся проблемами человечества. Там нет места нелюдям.