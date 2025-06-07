Российские обстрелы Украины, которые захватчики в последние дни значительно усилили, не являются ответом на операцию"Паутина". Так же, как и раньше, это лишь желание агрессоров уничтожить наши страну и нацию.

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Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении к стране с итогами дня. Так украинский лидер прокомментировал последние удары оккупантов по Харькову.

"Это был жестокий удар по городу прямо посреди дня, и фактически все эти сутки они бьют по нашему городу Харькову. Прошлой ночью по Харькову был массированный удар дронов, теперь – авиабомбы. И кто бы там что ни говорил, это российские удары не "в ответ", а на уничтожение. Полного уничтожения жизни они хотят", – отметил глава государства.

Увидеть, что означает приход России, можно в любых городах и селах на оккупированной территории нашей страны. Единственное, о чем заботятся оккупанты, – это о военной инфраструктуре и о своей возможности вывезти из Украины все ценное, сказал Владимир Зеленский.

"За более чем 11 лет войны России против Украины принесли они на нашу землю новое только одно, и это действительно наиболее распространенный российский продукт, – руины и смерти. И мы должны этому и в дальнейшем противодействовать", – подчеркнул украинский президент.

Военно-политическое руководство страны работает, чтобы увеличить украинскую ПВО, но пока Украине помогает только Европа, сказал он.

"Очень нужны позитивные сигналы от Соединенных Штатов Америки - конкретные сигналы по ПВО. Мы до сих пор ждем ответ на предложение купить системы, которые могут помочь. Конкретные сигналы, а не слова", – отметил глава государства.

По словам Владимира Зеленского, наши воины на этой неделе успешно позиции оккупантов, "из которых били по Украине".

"На днях были уничтожены три установки "Искандер" – это было уничтожение просто убийц. Также есть сбитие российского военного самолета Су-35 и повреждения их военных вертолетов. Есть и новые поражения российской военной логистики, аэродромов", – сказал Верховный Главнокомандующий и сослался на соответствующие доклады военных.

Президент Украины уверен, что "россияне пробуют сейчас показать, будто они не поддаются никакому давлению". Но на самом деле это не так, и именно давление ранее заставило Россию зайти в переговорный процесс. Поэтому надо дожать Россию, чтобы она закончила войну, которую начала.

"Пожалуйста, не молчите о том, что реально происходит, и давайте вместе работать на реальный результат дипломатии. Не на слова, на мир. Впереди саммиты Юго-Восточной Европы, "Группы семи", саммит НАТО, другие международные события – все это может помочь, должно помочь спасению жизней и приближению мира", – призвал президент Украины мировое сообщество.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье 1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина" на территории России, не имеющую аналогов в мире. Десятками БПЛА были нанесены удары по аэродромам базирования российской стратегической авиации.

Операцию готовили более 1,5 года. За это время на территорию РФ завезли сначала беспилотники, а затем мобильные деревянные конструкции. Как рассказывал Зеленский, российские водители грузовиков, которые тайно доставили дроны к аэродромам в РФ, ничего не знали о своей роли в атаке беспилотников.

Президент США Дональд Трамп первым выразил обеспокоенность по поводу эскалации конфликта между Россией и Украиной из-за операции "Паутина". Он сослался на свой очередной диалог с российским диктатором, и заявил, что Россия готовит "ответ" на недавние события.

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