'Что-то произошло несколько дней назад': Трамп не смог произнести ни слова об операции СБУ 'Паутина'. Видео

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность относительно эскалации конфликта между Россией и Украиной. Впрочем, он не смог произнести ни слова об операции СБУ "Паутина".

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Президент США только сказал, что "что-то произошло несколько дней назад", не конкретизируя, что именно он имеет в виду. Также Трамп заявил, что Россия готовит "ответ" на недавние события.

"Очень печально то, что происходит особенно с Россией и Украиной. Мы оба так считаем. Я хотел бы, чтобы это закончилось. Но мы получаем новости, что будут боевые действия. Что-то произошло несколько дней назад, и теперь они готовят ответ. И, знаете, это не хорошо. Я недоволен этим. Но я думаю, что в конце концов нам удастся остановить кровопролитие", – сказал Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Хотя Трамп не уточнил деталей, можно предположить, что речь идет о массированном налете украинских FPV-дронов, которые уничтожили часть российской стратегической авиации.

Президент США подчеркнул свое недовольство ситуацией, но вновь выразил надежду на прекращение "кровопролития".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в частных разговорах положительно оценил украинскую операцию "Паутина", в рамках которой были атакованы российские военные аэродромы. Он назвал действия Украины "сильными" и даже "крутыми", хотя публично воздержался от комментариев.

Напомним, 1 июня СБУ операцией "Паутина" устроила черный день для российской авиации. Запущенными из спрятанных в модульных деревянных домиках на фурах дронами был атакован ряд военных авиабаз в разных регионах РФ, где базировалась стратегическая авиация России.

В Генеральном штабе ВСУ 3 июня назвали точное количество пораженных российских самолетов в результате операции "Паутина": проанализировав и верифицировав всю имеющуюся информацию, там подтвердили уничтожение или повреждение 41 российского самолета.

Также операция "Паутина" не оставила без внимания мир. Военные, политические деятели и публичные лица из разных стран отмечали, что Украина сделала мир намного безопаснее.

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