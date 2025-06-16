Россия применяет химическое оружие: Украина призвала создать новые инструменты для выполнения Женевского протокола

Страна-террорист продолжает использовать запрещенные методы ведения войны. Россия на поле боя постоянно применяет химическое оружие.

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Именно поэтому Украина призвала создать новые инструменты для выполнения Женевского протокола. Об этом в соцсети Х (Twitter) написал глава МИД Андрей Сибига.

"17 июня исполняется 100 лет Протоколу о запрещении применения удушающих, ядовитых или других газов, а также бактериологических методов ведения войны", – напомнил в своей заметке дипломат.

Он отметил, что этот документ установил международно-правовой запрет химического и биологического оружия, демонстрируя глобальный консенсус о недопустимости оружия массового уничтожения.

"К сожалению, столетие спустя Россия продолжает подрывать этот консенсус. В период с февраля 2023 года по май 2025 года российские оккупационные войска применили 9 388 боеприпасов, содержащих опасные химические вещества", – добавил глава МИД.

Он также отметил, что в целом 2509 украинских военнослужащих обратились за медицинской помощью из-за симптомов химического воздействия различной степени тяжести.

Дипломат предостерег, что пренебрежение РФ международными нормами, а также использование ею химических и других запрещенных опасных веществ в Украине и других странах требует решительной реакции со стороны международного сообщества.

"Виновные в совершении таких преступлений должны предстать перед правосудием. Россия как государство должна быть привлечена к ответственности. Международное право должно быть законом, а не декларацией. И международное сообщество должно заставить всех соблюдать его", - добавил министр.

Кроме того, он призвал к созданию новых инструментов для обеспечения выполнения таких основополагающих документов и наказания тех, кто их нарушает.

"Это единственный способ положить конец таким преступлениям и гарантировать, что они никогда больше не повторятся", – резюмировал глава украинского МИД.

Накануне, 15 июня, стало известно о том, что российские оккупанты активизировали штурмы и обстрелы на Северском направлении. Там уже третью неделю противник использует химическое оружие, которое "к большому сожалению, наносит много бед нашим защитникам".

Главное управление разведки Министерства обороны Украины ранее также зафиксировало разговор оккупантов с доказательствами применения войсками РФхимического оружия. Соответствующий приказ отдал командир захватчиков.

В мае 2025 года Европейская комиссия предложила ввести новые санкции против России из-за подозрений в использовании химического оружия во время войны в Украине. Под ограничения могут попасть 15 новых лиц и организаций, причастных к гибридным угрозам и вероятному применению токсичных веществ.

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