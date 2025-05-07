Россию хотят наказать за применение химического оружия в Украине: Reuters узнало детали

Европейская комиссия предложила ввести новые санкции против России из-за подозрений в использовании химического оружия во время войны в Украине. Под ограничения могут попасть 15 новых лиц и организаций, причастных к гибридным угрозам и вероятному применению токсичных веществ.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в ЕС. Дискуссии о новом, уже 17-м санкционном пакете, стартовали 7 мая. Поводом стали выводы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая в прошлом году зафиксировала использование слезоточивого газа на фронте, хотя виновных не устанавливала.

Согласно международной Конвенции о химическом оружии, применение таких веществ, как слезоточивый газ, в войне запрещено. США и Украина прямо обвинили Россию в нарушении договора, тогда как Кремль все отрицает.

Напомним, что 7 мая посланцы ЕС начали обсуждать 17-й пакет санкций против России. Он направлен прежде всего на военную инфраструктуру РФ, ее теневую морскую логистику и поддержку этого флота.

Параллельно рассматривали еще два блока ограничений: один касается нарушений прав человека, другой – дополнительных санкций против компаний и лиц. Всего в рамках нового пакета санкций планируют внести в список около 140 новых судов, в основном танкеров, а также 70 организаций и физических лиц.

Инициатором обновленных списков выступает Европейская служба внешних действий, тогда как общую координацию санкций осуществляет Еврокомиссия. По словам источников, под новые ограничения, вероятно, попадет и крупная российская энергетическая компания "Сургутнефтегаз", которую уже ранее санкционировали США.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз готовится наказать подразделение российского нефтяного гиганта "Лукойл" за связь с теневым флотом России. Речь идет о Litasco Middle East DMCC ("Литаско"), которое после начала войны в Украине перебазировалось из Швейцарии в Дубай (ОАЭ).

Также ЕС намерен предложить запрет импорта российского газа до конца 2027 года, что станет важным шагом в уменьшении зависимости от России. Дело в том, что только за 2024 год страны ЕС заплатили РФ за газ 23 млрд евро. План отказа от российского топлива 6 мая представила Еврокомиссия перед Европейским парламентом.

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