Перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске в прошлом году Россия подготовила для Трампа "крупнейшее соглашение" между двумя странами в сфере экономического сотрудничества. В записке Совета безопасности РФ говорилось, что реализация соглашения могла бы принести обоим президентам даже Нобелевские премии.

Во время переговоров обсуждали масштабные бизнес-проекты, включая добычу ресурсов в Арктике и разработку месторождений редкоземельных металлов. Об этом сообщает The Economist.

В частности, Россия предлагала США пакет сделок на $12 трлн в обмен на смягчение санкций.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев по меньшей мере девять раз встречался со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, а представители семьи Трампа вели переговоры о приобретении долей в российских энергетических активах.

Предлагались проекты по добыче нефти и газа в Арктике, создание центра обработки данных с ядерным энергоснабжением, строительство тоннеля под Беринговым проливом и возврат активов Exxon Mobil на $5 млрд.

Документ Совета безопасности РФ описывал "кладовую арктических и северных ресурсов", к освоению которых планировали привлечь суверенные и частные фонды США и других стран.

Как отмечает издание, большинство предложений предназначены, чтобы заинтересовать Трампа, а реальные экономические выгоды значительно меньше.

По оценкам The Economist, даже оптимистичные сценарии позволяют американским компаниям получить лишь около $340 млрд годовых потоков, а не триллионы долларов.

Издание подчеркивает, что согласие на сделку могло бы способствовать восстановлению российской экономики и созданию условий для новых конфликтов, поэтому любой президент США должен был бы оценивать предложение холодно и следить за национальными интересами.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Женеве состоялись трехсторонние переговоры Украины, США и России. В среду, 18 февраля, делегации продолжат работу.

Западные медиа, в отличие от Уиткоффа, не увидели в переговорах 17 февраля никакого прорыва. Более того, они со ссылкой на источники начали писать, что политическая часть переговоров "зашла в тупик".

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский объяснил, на какое мирное соглашение не согласится Украина, а также раскритиковал давление США, которое почему-то направлено только на Киев, тогда как от Москвы Вашингтон уступок не требует.

