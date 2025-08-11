Россия планирует расширять 'военно-техническое сотрудничество' с Индией: что известно

Страна-агрессор Россия планирует расширить военно-техническое сотрудничество с Индией. В сентябре в Санкт-Петербурге планируют провести секретное заседание российско-индийской межправительственной комиссии по оборонному сотрудничеству, военной подготовке и проведению совместных военных учений.

Об этом OBOZ.UA сообщили источники в украинской разведке. Как отмечается, указанное заседание планируют провести 15-18 сентября на базе Центрального военно-морского музея в российском Санкт-Петербурге.

Детали

В Главном управлении разведки Минобороны Украины выяснили, что это будет уже четвертое заседание рабочей подгруппы российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

В течение четырех дней делегации Индии и РФ планируют разработать и согласовать планы мероприятий двустороннего взаимодействия в военной сфере в 2025-2026 годах.

В частности, на встрече планируют обсудить вопросы оборонного сотрудничества, военной подготовки и проведения совместных военных учений.

Несмотря на режим полной секретности запланированного мероприятия, ГУР имеет подробную программу заседания.

Одним из пунктов программы является посещение индийской делегацией крейсера "Аврора".

Что известно о сотрудничестве РФ и Индии

Источники в разведке напомнили, что сейчас Россия и Индия совместно производят крылатые сверхзвуковые ракеты PJ-10 BrahMos.

Еще один совместный проект – это компания Indo-Russian Rifles Private Limited, которая в 2019 году начала производство в Индии автоматов АК-203 для полного перевооружения армии Индии.

Кроме того, Индия является одним из крупнейших покупателей российской нефти после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе президент США Дональд Трамп ввел 50-процентные пошлины на товары из Индии, обвинив Нью-Дели в безразличии к гибели людей на войне. Он указал, что Индия не только покупает огромные объемы нефти в РФ, но и перепродает значительную часть "с большой прибылью".

