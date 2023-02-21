Россия общается как террорист и даже не скрывает этого: Зеленский о ядерных угрозах Путина

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина, которые тот озвучил, обращаясь к Федеральному собранию РФ. Украинский лидер отметил, что Россия общается как террорист и даже не скрывает этого.

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Об этом Зеленский сказал на брифинге вечером 21 февраля после переговоров с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Выступление слушал корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Глава государства добавил, что разница между россиянами и террористами невелика и заключается лишь в том, что последние скрывают свои лица, а первые – нет.

"Этот человек сначала принял решение, что будут какие-то запугивания, а потом уже связал это с какими-то месседжами из Соединенных Штатов", – высказался президент об угрозах лидера РФ.

Он добавил, что это происходит постоянно, так что на такие угрозы РФ уже не обращают значительного внимания.

Ранее экс-посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине Александр Левченко заявил, что приостановка участия РФ в Договоре о стратегическом наступательном вооружении свидетельствует о повышении ставок и ядерных угроз всему миру. Фактически путинская Россия начинает новый виток гонки ядерных вооружений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Во вторник, 21 февраля, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию РФ. В частности, во время своего выступления он заявил, что Российская Федерация приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

– О том, что это за договор и какие последствия может иметь для цивилизованного мира односторонний выход из него России, читайте в нашем материале.

– Такое решение Путина уже прокомментировали государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Что Альянс, что Штаты считают такой шаг страны-агрессора неудачным.

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