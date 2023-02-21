"Мы отправляем Москве четкое сообщение": Столтенберг прокомментировал решение РФ по участию в договоре о ядерном оружии

НАТО отправляет России четкое сообщение в связи с ее решением приостановить участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия. Атака на какую-либо из стран НАТО будет равносильна атаке на Альянс.

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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе брифинга по итогам встречи Украина – НАТО – ЕС. В частности, он заявил, что сожалеет из-за приостановления участия Москвы в договоре – по его словам, теперь принятых решений о ядерном оружии не существует.

"Мы посылаем Москве четкое сообщение: мы есть, чтобы защищать наши территории. Если какая-то из наших стран будет атакована, это будет равносильно атаке на Альянс", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что хотел бы, чтобы Кремль пересмотрел свое решение.

"Таким образом Россия уже не является членом этого договора. С сегодняшнего дня новых решений уже не существует", – сказал Столтенберг.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля Путин выступил с ежегодным обращением к Федеральному Собранию. В своей речи, посвященной войне в Украине, глава Кремля попытался в очередной раз оправдаться за военную агрессию против Украины и очернить Запад.

Кроме того, он заявил, что РФ приостанавливает свое участие в договоре о стратегическом наступательном оружии.