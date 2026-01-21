Ударило током на подстанции: погиб в.и.о. председателя правления НЭК 'Укрэнерго' Алексей Брехт

Временно исполняющий обязанности председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт погиб из-за удара током на подстанции компании. Инцидент произошел во время выполнения служебных обязанностей.

Видео дня

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Также эту информацию подтвердили в ДТЭК.

"Погиб в.и.о. председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт. Причина смерти – удар током на подстанции Укрэнерго", – говорится в сообщении.

В ДТЭК отметить, что Алексей Александрович был опытным энергетиком, который сделал очень много для украинской энергосистемы и ее устойчивости во время войны.

"Искренние соболезнования родным, близким, коллегам-энергетикам. Вечная и светлая память Алексею Александровичу..." - добавили там.

По данным источников OBOZ.UA, трагедия произошла в Макарове, под Киевом.

В Укрэнерго уточнили, что смерть настигла Брехта там, где он считал необходимым быть, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет. Второй день подряд Алексей Александрович лично руководил восстановительными работами на одном из недавно атакованных врагом энергообъектов.

Алексею Брехту было 47 лет. Более 24 из них он отдал работе в "Укрэнерго". В карьере было много разного опыта и должностей – от руководителя Службы перспективного развития Центральной энергосистемы до работы диспетчером и руководителем Диспетчерской службы.

Алексей Брехт работал в компании с июня 2022 года. В последние годы Алексей Брехт отвечал за эксплуатацию, восстановление, защиту и развитие сети системы передачи. А в 2024-2025 годах исполнял обязанности председателя Правления компании.

5 сентября 2025 года он был назначен временно исполняющим обязанности председателя правления после отставки предыдущего руководителя Зайченко.