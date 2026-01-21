Потепление станет более ощутимым: синоптик рассказала, когда ждать изменения погоды в Украине

В Украине постепенно разрушается антициклон, который удерживал морозную погоду. Осадки будут наблюдаться преимущественно на юго-западе страны, на остальной территории будет сухо.

Температура воздуха уже начнет повышаться, но ночные морозы еще сохранятся. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В четверг, 22 января, ночью будет холодно. На севере местами до -8 градусов, в Киеве до -12 градусов, в центральных областях около -2...-1 градуса, на юге и в Крыму 0...+5 градусов.

Днем температура поднимется до -2...+5 градусов в зависимости от региона.

Ветер юго-восточный, умеренный, временами сильный.

На дорогах следует ожидать гололедицу, местами возможен небольшой снег.

Синоптик предупреждает, что такая погода и магнитные бури могут влиять на самочувствие метеопатов.

Более ощутимое потепление в Украине ожидается уже на следующей неделе.

Эта зима для украинцев стала настоящим испытанием. Морозы соединились с обстрелами энергетической инфраструктуры. Согревание перестает быть вопросом комфорта и становится вопросом выживания. Возможно, стоит обратиться к опыту Канады – страны, где сильные морозы являются привычной реальностью и где научились жить с холодом системно.

