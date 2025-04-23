'Россия не собирается ни на кого нападать': Песков обвинил Европу в разжигании войны

Пресс-секретаря российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не собирается ни на кого нападать в Европе. По его словам, у страны-агрессора "нет территориальных претензий" к европейским государствам.

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В частности это касается стран Балтии. С таким заявлением Песков выступил в интервью французскому журналу Le Point, опубликованному в среду, 23 апреля.

При этом пресс-секретарь Путина цинично добавил, что Россия якобы желает переговоров, а Европа – войны. Кроме того, Песков обвинил европейцев в том, что они "пытаются учить Россию демократии, а сами нередко нарушают эти принципы".

"РФ не собирается нападать на кого бы то ни было", – выдал он.

Напомним, что в конце 2021 года Песков неоднократно уверял, что Россия не планирует нападать на Украины и "не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины".

"Американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, к нападению, а мы утверждаем, что Украина планирует агрессивные действия против Донбасса, "ЛНР" и "ДНР", это нюанс, который нужно правильно понимать и правильно трактовать. Неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов", – цитировали российские пропагандисты слова путинского пресс-секретаря в конце ноября 2021 года.

Уже спустя три месяца, 24 февраля 2022 года, РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину, которое длится уже более трех лет.

Более того, еще 19 декабря 2013 года Путин точно так же говорил о том, что он якобы не собирается вводить войска в Украину. Тогда подобное предположение он назвал "полной ерундой", однако уже вскоре российские войска оказались в Крыму и на Донбассе.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский недавно сказал, что Россия может готовиться к агрессии против стран НАТО уже в следующем году. Это заявление было сделано после предупреждений Службы оборонной разведки Дании, которая отметила, что РФ может быть готова к широкомасштабной войне в Европе в течение пяти лет, если война в Украине будет заморожена или прекращена, а НАТО воздержится от перевооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что Россия может напасть на ЕС уже в 2028 году. Она призвала Европу усиленно инвестировать в оборону, поскольку диктатор Путин тратит на армию в пять раз больше, чем Брюссель.

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