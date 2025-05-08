Россия не может рассчитывать на территории, которые еще не завоевала, – Вэнс

В администрации американского президента Дональда Трампа допустили, что могут выйти из переговоров о завершении войны России против Украины, если россияне не будут добросовестно вести переговоры. Москва в своем "мирном плане" требовала забрать украинские территории, которые даже не были ею оккупированы, но США этого не допустят.

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Об этом в эфире телеканала Fox News в четверг, 8 мая, сказал вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс. По его словам, в Вашингтоне изначально понимали, что россияне будут требовать "больше, чем разумно давать".

Он подчеркнул, что Россия не может ожидать, что ей "отдадут" территории, которые она даже не захватила. Как отметил политик, именно это было прописано в российском "плане мира".

Однако, отметил Вэнс, его это не беспокоит, потому что "так бывает на переговорах". То, что на самом деле может беспокоить, это то, что Россия может вести переговоры недобросовестно. Политик отметил, что если Штаты поймут, что это происходит, то, возможно, примут решение "отойти в сторону".

США не хотят распада Украины, а хотят, чтобы Украина оставалась суверенной страной.

"Меня бы обеспокоило, если бы мы пришли к выводу, что Россия ведёт переговоры недобросовестно. И если это произойдет, да – мы отойдём в сторону. Президент скажет: мы выходим из этого процесса. А это, по сути, будет означать, что и Россия, и Украина останутся один на один, без совета и посредничества США. Я не думаю, что это для кого-то хорошо. Это не хорошо ни для нас, ни для России, ни для Украины", – сказал американский вице-президент.

По его словам, США могут "подвести стороны к источнику", но "не могут заставить их пить".

"И именно это президент и сделал. И я действительно думаю, что мы достигли некоторых дипломатических прорывов. Опять же, тот факт, что россияне вообще предлагают мирный план, является прорывом. Тот факт, что украинцы предлагают конкретное предложение, – это прорыв. Но мы должны попытаться немного сблизить эти стороны, чтобы достичь длительного мира. Мы еще не там. Мы будем продолжать работать над этим, пока не решим, что в конце концов не можем достичь большего прогресса", – добавил Вэнс.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее вице-президент США Джей ди Вэнс заявил, что РФ слишком много хочет на переговорах по завершению войны против Украины. По его словам, между позициями украинцев и россиян существует большая пропасть.

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