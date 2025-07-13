Россия не имеет права вето: на саммите в Хорватии поддержали членство Украины в НАТО

В субботу, 12 июля, в Дубровнике (Хорватия) состоялась вторая министерская встреча в формате Украина – Юго-Восточная Европа. Участники выразили поддержку нашей стране в противодействии российской агрессии, а также поддержали вступление Украины в НАТО и Европейский Союз.

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Об этом говорится в совместном коммюнике участников саммита. Участие во встрече вместе с Украиной и Хорватией приняли Албания, Босния и Герцеговина, Греция, Косово, Молдова, Северная Македония, Румыния, Сербия, Словения, Турция и Черногория, сообщили в МИД.

В коммюнике сказано, что участники саммита поддерживают Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Они приветствовали бы приглашение Украине вступить в Альянс, когда союзники согласятся и будут выполнены условия.

"Членство в НАТО остается лучшим экономически эффективным вариантом безопасности для Украины. Ни Россия, ни любое другое государство, не являющееся членом НАТО, не имеет права вето на расширение Альянса. Мы полностью поддерживаем право Украины выбирать собственные механизмы безопасности и решать свое будущее, свободное от внешнего вмешательства", – сказано в документе.

Участники встречи в Хорватии также призвали к усилению давления на Россию и дальнейшему укреплению Украины, заняли принципиальную позицию относительно необходимости привлечения к ответственности виновных в российских преступлениях и необходимости достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира.

Такой формат ранее был инициирован украинской стороной и отражает лидерство нашего государства в укреплении Европы. Глава МИД Андрей Сибига отметил, что, предложив его, Украина стремилась к объединению стран-единомышленников, которые работают вместе ради развития сильной, безопасной и процветающей Европы и совместно идут по пути евроинтеграции.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам саммита в Гааге заявил, что путь Украины к членству в блоке является необратимым. Союзники по Альянсу продолжат поддерживать украинский народ в борьбе за свободу и в стремлении к миру.

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