Рютте: мы стоим с Украиной, ее путь в НАТО – необратимый. Видео

Путь Украины к членству в НАТО является необратимым. Союзники по Альянсу продолжат поддерживать украинский народ в борьбе за свободу и в стремлении к миру.

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Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам саммита, который состоялся в Гааге. Он заверил, что союзники продолжат помогать Украине.

"Альянс твердо стоит на стороне нашего соседа и партнера – Украины. Мой дорогой товарищ Владимир Зеленский здесь, в Гааге, с нами вместе на саммите НАТО вместе со своей командой. Наше решительное послание ему и украинскому народу заключается в том, что Украина имеет нашу постоянную поддержку. В частности, уже в этом году обещано более 35 млрд евро помощи и будет еще больше", – сказал генсек Марк Рютте.

Отдельно генсек подчеркнул, что союзники будут способствовать достижению устойчивого мира. Он отметил, что НАТО выступает за долгосрочное партнерство с Украиной, которое включает поддержку и сотрудничество.

"Наша цель – помогать Украине продолжать борьбу сегодня, чтобы она могла получить длительный мир в будущем. Мы поддерживаем Украину в ее стремлении к миру и будем продолжать поддерживать ее на ее необратимом пути к членству в НАТО", – подчеркнул Рютте.

Отметим, что в финальном коммюнике нынешнего саммита НАТО не сделали упоминания о перспективе вступления Украины в Альянс. Такую ситуацию объясняют позицией президента США Дональда Трампа, который якобы стремится сохранить пространство для переговоров с Россией.

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