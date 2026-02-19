'Россия не хочет окончания войны': европейские разведки оценили вероятность мира в Украине

Руководители пяти европейских разведок считают, что шансы заключить мирное соглашение в 2026 году минимальны. Они заявляют, что Россия не стремится быстро закончить конфликт и продолжает отстаивать свои стратегические цели.

По оценкам аналитиков, цели России остаются неизменными: устранение украинского президента Владимира Зеленского и превращение Украины в "нейтральное" буферное пространство. Об этом сообщает Reuters.

В то же время экономика РФ не находится на грани коллапса, а это дополнительно снижает стимул к быстрому урегулированию конфликта. Москва использует диалог с США, чтобы достичь санкционных уступок и заключения бизнес-сделок, а не для мира.

Разведчики отмечают, что даже получение Россией территориальных уступок не гарантирует достижения ее главной цели – смены правительства Зеленского. Несмотря на ожидания Запада, передача Донецка не обязательно приведет к миру, а Россия может выдвинуть дальнейшие требования.

Европейские аналитики также критикуют ограниченный уровень навыков ведения переговоров с РФ на Западе. Они отмечают, что активное участие европейцев могло бы усилить переговорный процесс. Переговоры со стороны США возглавляют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые не имеют профессиональной дипломатической подготовки по России и Украине.

Двое разведчиков отмечают, что Москва пытается разделить переговоры на две части: войну и двусторонние соглашения с США, включая снятие санкций.

В то же время разведчики предупреждают, что Россия сталкивается с "очень высокими" финансовыми рисками во второй половине 2026 года из-за ограниченного доступа к рынкам капитала и высоких затрат на заимствования. Экономика РФ демонстрирует низкий рост – около 1% в 2025 году.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия сигнализирует, что не ограничится только территориальными уступками во время возможных мирных переговоров с Украиной. В Кремле снова озвучивают требования, которые касаются будущего НАТО.

