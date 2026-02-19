Кремль стремится не только к захвату территорий: в ISW объяснили, какой 'сигнал' дала РФ на фоне переговоров в Женеве

Россия сигнализирует, что не ограничится только территориальными уступками во время возможных мирных переговоров с Украиной. В Кремле снова озвучивают требования, касающиеся будущего НАТО.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW). По оценке экспертов, Москва напомнила о своих первоначальных военных целях, среди которых, в частности, требование к НАТО юридически закрепить отказ от дальнейшего расширения.

Аналитики обращают внимание на заявление российского посольства в Бельгии от 17 февраля, в котором Москва заявила о намерении требовать от НАТО юридического закрепления принципа нерасширения. Такое решение Кремль аргументирует подготовленным в декабре 2021 года "проектом договора", который отражал предвоенные ультиматумы России к США и Альянсу.

Эксперты отмечают, что эти требования предусматривают прекращение развертывания войск и систем вооружения в государствах, которые присоединились к Альянсу после 1997 года, поэтому они "равноценны разрушению нынешнего НАТО". Кроме того, по оценке аналитиков, ультиматумы имели целью заставить Запад прекратить расширение на восток и свернуть партнерства на восточном фланге, в том числе и с Украиной.

В ISW подчеркивают, повторение россиянами таких тезисов свидетельствуют о том, что даже возможное выполнение отдельных территориальных требований Москвы не гарантирует достижения компромисса. Россия, по оценке экспертов, стремится к более широким уступкам, которые выходят за пределы контроля над территориями.

Переговоры в Женеве: последние новости

В среду, 18 февраля, в Женеве (Швейцария) прошел второй день трехсторонних переговоров с участием Украины, Соединенных Штатов и России. Стороны продолжали согласовывать детали и механизм решений, которые обсуждались накануне.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил об определенном прогрессе, уточнив, что консультации проходили в политическом и военном блоках. Президент Владимир Зеленский отметил, что сдвиги есть прежде всего в военном направлении.

Переговоры длились почти два часа и, по как заявили россияне, были сложными, но с деловым акцентом.

По информации медиа, президент Владимир Зеленский после доклада делегации заявил о конструктиве в военной части, в частности по мониторингу прекращения огня с участием США, однако в политическом блоке ощутимого успеха не достигли.

Вместе с тем в Белом доме заявили, что во время очередного раунда переговоров между Украиной и Россией в Женеве был достигнут прогресс. Там отметили роль Вашингтона в попытках завершить войну, развязанную РФ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, 17 февраля состоялся предварительный раунд переговоров в трехстороннем формате с участием Украины, США и России. Украинская сторона работает в рамках согласованных президентом рамок и сосредотачивается на практических решениях, которые могут приблизить устойчивый мир.

