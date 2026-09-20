Россия не будет диктовать политику Франции путем запугивания и угроз, – Ле Пен

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен и председатель ее партии "Национальное объединение" Жордан Барделла "неожиданно" выступили с резкой публичной критикой действий страны-агрессора России. Политики-популисты категорически осудили попытки Кремля оказывать влияние на Францию посредством запугивания и гибридных атак.

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Соответствующее совместное заявление Ле Пен и Барделла сделали сразу после специальной встречи в Елисейском дворце. Там сотрудники спецслужб докладывали политическим силам страны об актуальных геополитических угрозах.

Что сказала Ле Пен

В своем обращении лидеры партии "Национальное объединение" подчеркнули, что никакие тайные операции или провокации не заставят Париж содействовать военным целям Кремля в Украине.

"В течение нескольких недель акты враждебности, совершенные в Европе агентами, действующими от имени России, участились и обострились. В лейпцигском аэропорту в Германии беспилотник, начиненный взрывчаткой, был направлен против украинского транспортного самолета. Расследование установило связь исполнителей этой операции с российскими разведывательными службами. Франция также не застрахована от этих действий, направленных, в частности, против наших экономических интересов и компаний нашей оборонной промышленности.

В последние дни высшие органы власти нескольких европейских стран, в частности Польши, предупредили о риске эскалации операций, направленных против государств, поддерживающих Украину. Это ухудшение ситуации с безопасностью было подтверждено и нашими разведывательными службами. К этим фактам следует относиться очень серьезно", – отмечается в заявлении Ле Пен и Барделлы.

По их словам,"Россия не может рассчитывать на то, чтобы прямо или косвенно диктовать политику с помощью запугивания, угроз, дестабилизации или психологического давления".

Экономический фактор

Как известно, на этой неделе Кремль распорядился арестовать российские дочерние компании нескольких крупных французских корпораций, а также дочернюю компанию швейцарского продовольственного гиганта Nestle. Москва заявила, что этот шаг стал "ударом по недружественным странам", "поддерживающим Украину".

В свою очередь Ле Пен и Барделла назвали "враждебным актом" решение Москвы взять под контроль активы европейских компаний, которые до сих пор работают на российском рынке, в частности Nestlé и Auchan.

Кроме того, лидер и руководитель "Национального объединения" поддержали инициативу по усилению безопасности стратегической инфраструктуры Франции.

О ком идет речь

Рассказывая об этом, европейские СМИ характеризуют заявление Ле Пен как "неожиданное", поскольку лидер французских ультраправых ранее была близка к Кремлю.

Так, европейская телекомпания напоминает, как Ле Пен ездила в Москву в 2017 году, чтобы встретиться с Путиным, как ее партия получила "кредит" на сумму 9,4 миллиона евро от московского банка и т. д.

Тем не менее, телевещатель признает, что в 2023 году Ле Пен осудила и до сих пор "продолжает осуждать полномасштабное вторжение России в Украину".

Как сообщал OBOZ.UA, выход Марин Ле Пен во второй тур президентских выборов во Франции "стал бы худшим из возможных сценариев" – по крайней мере, так считает депутат Европарламента Фабьен Келлер. Она уверена, что победа Ле Пен может привести как к пересмотру основ французского государства, так и к ослаблению всего Европейского Союза.

В то же время сама Ле Пен подтвердила намерение прекратить помощь Украине в случае победы на президентских выборах во Франции в 2027 году.

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