«Худший из возможных сценариев»: во Франции опасаются, что победа ультраправых поставит под угрозу весь ЕС

Выход во второй тур президентских выборов во Франции Марин Ле Пен и представителя ультралевых стал бы худшим из возможных сценариев, считает депутат Европарламента Фабьен Келлер. Она также заявила, что победа Ле Пен может привести к пересмотру основ французского государства и ослаблению всего Европейского Союза.

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Об этом представительница французской партии "Возрождение" сказала в интервью "Укринформу" 17 сентября. Келлер отметила, что в настоящее время главной задачей для центристских сил является недопущение второго тура между Ле Пен и лидером ультралевых Жаном-Люком Меланшоном.

Политическая поляризация

"Учитывая нынешние опросы, главная задача – не допустить второго тура в паре Ле Пен – Меланшон. Не допустить финала между ультраправыми и ультралевыми. Мы видим, что в последние годы политика становится все более поляризованной", – сказала евродепутат.

По словам Келлер, её особенно беспокоит перспектива прихода к власти французского "Национального объединения". Она заявила, что партия уже сообщала о намерении пересмотреть Конституцию Франции и изменить ряд её принципов.

"Они уже объявили, что, придя к власти, пересмотрят Конституцию де Голля и ряд принципов, которые выдержали множество чрезвычайно сложных политических ситуаций", – отметила Келлер.

Она добавила, что, по её мнению, представители ультраправых хотят изменить баланс между правовыми нормами и поставить под сомнение уважение к основополагающим правам. Келлер также сказала, что соответствующие предложения могут опираться на проведение референдума.

Риски для ЕС

Отдельно Келлер обратила внимание на европейскую политику "Национального объединения". По её словам, партия заявляла о намерении вдвое сократить финансирование Европейского Союза и отменить примат европейского права.

"Технически это поставит в сложное положение весь Союз. Невозможно представить, чтобы Франция – государство-основатель – отошла от Европы. Нужно осознавать чрезвычайный масштаб этого риска", — сказала евродепутат.

Келлер также отметила, что 2027 год может стать важным для политической ситуации не только во Франции, но и в других странах Европы, в частности в Испании, Италии и Польше. В то же время она подчеркнула необходимость единства центристских сил в ходе французской президентской кампании.

Как сообщал OBOZ.UA, сама Ле Пен подтвердила намерение прекратить помощь Украине в случае победы на президентских выборах во Франции в 2027 году. Она заявила, что с самого начала полномасштабной войны выступает за дипломатическое урегулирование и созыв международной мирной конференции.

В то же время она раскритиковала французские власти за политику в отношении России и обвинила оппонентов в продолжении кровопролития.

Эти высказывания не могли остаться без ответа: на них отреагировал, в частности, кандидат в президенты страны Эдуар Филипп, который несколько лет назад возглавлял французское правительство. Он назвал Ле Пен и ее партию "голосом слабости" за намерения прекратить помощь Украине, "служение России" и "поддержку режима Путина вопреки интересам Франции и Европы".

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