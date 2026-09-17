"Никто об этом не говорит": Марин Ле Пен сделала резкое заявление о войне в Украине и помощи со стороны Франции

Лидер ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что Франция больше не может оказывать Украине такую же помощь, как сейчас, из-за ухудшения финансового положения страны. Она также призвала создать условия для переговоров о прекращении войны.

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В то же время она заявила, что дальнейшее прямое участие НАТО в войне может привести к Третьей мировой. Такое заявление она сделала в эфире LCI.

Ле Пен заявила о риске Третьей мировой войны

Комментируя российско-украинскую войну, Марин Ле Пен заявила: "Либо НАТО вступит в эту войну – и это будет Третья мировая война – либо мы станем свидетелями Столетней войны".

Она также отметила, что война уже длится дольше, чем Первая мировая, однако, по её словам, "никто об этом не говорит".

Ле Пен считает, что за столом переговоров должны быть не только Украина и Россия.

"Я считаю, что Германия должна быть за столом переговоров. Я считаю, что Польша и Турция тоже должны быть там", – сказала она.

Франция, по словам Ле Пен, не может увеличивать помощь Украине

Ле Пен убеждена, что из-за ухудшения финансового положения Франция больше не может оказывать Украине помощь на нынешнем уровне. При этом она подчеркнула, что такая позиция, по её мнению, "не является актом враждебности по отношению к Украине".

"Мы можем продолжать обучать их солдат, их вооруженные силы, мы можем продолжать поставлять им оборудование, чтобы они могли защищаться. Но с финансовой точки зрения мы больше не можем. Мы больше не можем", – заявила политик.

Ле Пен призывает к дипломатическому урегулированию

Марин Ле Пен заявила, что историческая роль Франции заключается в создании условий для переговоров, которые могли бы привести к миру. Она сравнила это с участием Франции в урегулировании войны во Вьетнаме.

Ле Пен выступает за "проведение большой конференции по вопросам мира" с целью достижения "дипломатического урегулирования" войны России против Украины.

В то же время её оппоненты часто критикуют политика за то, что во время президентской кампании 2017 года её приняли в Кремле, а также за её, по мнению критиков, уступчивую позицию в отношении России.

Как сообщал OBOZ.UA, сама Ле Пен подтвердила намерение прекратить помощь Украине в случае победы на президентских выборах во Франции в 2027 году. Она заявила, что с самого начала полномасштабной войны выступает за дипломатическое урегулирование и созыв международной мирной конференции.

В то же время она раскритиковала французские власти за политику в отношении России и обвинила оппонентов в продолжении кровопролития.

Эти высказывания не могли остаться без ответа: на них отреагировал, в частности, кандидат в президенты страны Эдуар Филипп, который несколько лет назад возглавлял французское правительство. Он назвал Ле Пен и её партию "голосом слабости" за намерения прекратить помощь Украине, "служение России" и "поддержку режима Путина вопреки интересам Франции и Европы".

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