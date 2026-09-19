"Мы знаем, что делать": в НАТО готовы ответить на возможную эскалацию со стороны России

НАТО готово реагировать на потенциальную эскалацию со стороны России на восточном фланге Европы. Также союзники по НАТО согласовали три оперативных региональных оборонных плана на 2023 год.

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Такое заявление сделал главнокомандующий альянсом адмирал Джузеппе Каво Драгоне на фоне многочисленных предупреждений о возможной инсценированной атаке со стороны Москвы. Его слова приводит издание Politico.

Что известно

В последнее время европейские лидеры всё чаще говорят о возможной эскалации конфликта в Европе со стороны России.

Главнокомандующий альянсом адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что НАТО готово реагировать на потенциальную эскалацию со стороны России на восточном фланге Европы. По его словам, в случае нападения они знают, что делать.

"Союзники готовы на случай эскалации, – сказал Драгоне. – В случае нападения мы знаем, как это сделать".

Так, Драгоне утверждал, что у НАТО есть "4000 страниц" военных планов, готовых для защиты своего восточного фланга, начиная со сценариев, предусматривающих "минимальный кризис или вмешательство на нашей территории".

Также отмечается, что союзники по НАТО согласовали три оперативных региональных оборонительных плана в 2023 году на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

"Альянс готов, структура готова, солдаты… оружие готово", – сказал Драгоне.

И добавил, что НАТО продолжает работу по увеличению этих сил как по численности, так и по уровню сложности.

В четверг премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Москва может направить беспилотники или ракеты в страну-член НАТО на передовой в течение "следующих нескольких месяцев" в качестве инсценированной провокации, чтобы проверить альянс.

В последние недели в Европе участились случаи нарушения воздушного пространства и попыток диверсий, поскольку напряженность в отношениях с Россией продолжает расти из-за ее полномасштабной войны в Украине. В августе в отчетах американской разведки содержались предупреждения о том, что Москва планирует ограниченное нападение на страну НАТО в ближайшие годы.

Драгоне отметил, что Россия своими действиями проверяет союзников НАТО на решимость и стремится ослабить их единство.

"Безрассудное поведение России в течение последних недель и месяцев… продолжает испытывать решимость союзников и направлено на подрыв доверия и ослабление нашего единства", – сказал Драгоне.

Он также отметил, что эти попытки не разделяют их. Они, напротив, укрепляют их единство и решимость.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что у Литвы есть разведывательные данные о вероятности гибридных атак в Европе со стороны России. Речь идет, в частности, о возможной операции под чужим флагом, которую Москва может использовать для провокации и проверки готовности НАТО к коллективному ответу.

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