В России конфисковали "дочку" крупнейшего в мире производителя продуктов: реакция компании

Российские власти продолжают политику конфискации западных компаний, которые не ушли с рынка страны-агрессора и т. д. На этот раз под временное управление переданы российские активы Nestle, которая является крупнейшим международным производителем продуктов питания и напитков, и торговой сети Auchan, насчитывающей около 230 супермаркетов в РФ.

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Соответствующий указ 17 сентября подписал кремлевский диктатор Владимир Путин. В Nestle уже отметили, что оценивают возможные варианты действий в ответ на решение президента.

"Nestle намерена принять все необходимые меры для защиты своих прав и обеспечения непрерывности деятельности в интересах всех заинтересованных сторон, прежде всего сотрудников", – заявили в швейцарской компании.

Кто получит эти бизнесы

Nestle известна как один из крупнейших конгломератов в мире. Ей принадлежат такие крупные продуктовые бренды, как Nescafe, KitKat, Nesquik, Lion, Maggi, Nesquik, Nestea и многие другие. Кроме того, компания владеет производителями кормов для животных Purina, Purina One, Felix и Friskies.

В России компания управляет шестью заводами и фабриками. На них производятся сублимированный кофе, шоколад, мороженое, детское питание, корма для животных и другие товары.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году компания не ушла с рынка РФ, но приостановила инвестиционную программу, отказалась от рекламы и продажи части брендов. Она решила сосредоточиться на выпуске продуктов первой необходимости, таких как детское питание, каши, специализированное питание и лечебные корма для домашних животных.

Теперь ее активы переданы в управление АО "Л.Е.В. Менеджмент", которое ранее получило в управление активы FM Logistics и Bati Logistics, а также ООО "Ле Монлид" (бывшая "Леруа Мерлен"). Она зарегистрирована в Москве в октябре 2024 года, генеральный директор компании – Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрыта. Судя по обнародованной отчетности за 2025 год, на тот момент компания не вела активной деятельности.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 16 сентября в Палате представителей США состоялось финальное голосование по законопроекту сенатора Линдси Грэма о введении новых санкций против России и Ирана. В итоге депутаты поддержали документ, отдав 262 голоса "за" и 159 – "против".

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