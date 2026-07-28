Россия нашла обходной путь и наращивает экспорт сырой нефти – Bloomberg

Россия активизировала поставки сырой нефти по Северному морскому пути через Арктику, стремясь поддерживать рекордные объемы экспорта, сократить время доставки сырья азиатским покупателям и избежать рисков, связанных с судоходством через Красное море. Одновременно Москва все активнее использует Египет в качестве перевалочного пункта для своей нефти перед ее дальнейшей перепродажей.

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Об этом пишет Bloomberg. Издание ссылается на данные мониторинга танкеров.

Россия увеличивает перевозки через Арктику

По данным агентства, экспорт российской сырой нефти по морю уже пятую неделю подряд превышает 4 млн баррелей в сутки. За четыре недели до 26 июля средний показатель составлял 4,03 млн баррелей в сутки, а с начала года — 3,63 млн баррелей ежедневно, что примерно на 300 тыс. баррелей больше, чем средний показатель за весь прошлый год.

Для поддержания таких объемов Москва начала активнее использовать Северный морской путь. Если в июле прошлого года через Арктику отправился лишь один нефтяной танкер, то в этом году по маршруту уже вышли шесть судов.

Одним из них стал танкер Breeze, который уже прошел более половины российского арктического побережья через море Лаптевых в сопровождении атомного ледокола.

Еще пять танкеров собрались у порта Диксон, где для них прокладывают путь через лед два ледокола.

Почему РФ переводит нефтяные перевозки в Арктику

Bloomberg отмечает, что сам по себе арктический маршрут не увеличивает объемы экспорта. Однако он существенно сокращает время доставки нефти на азиатские рынки.

Благодаря более быстрому рейсу танкеры могут оперативнее возвращаться за новыми партиями сырья, что фактически увеличивает доступный для экспорта флот без необходимости привлекать дополнительные суда.

Еще одна причина — стремление избежать опасного маршрута через Красное море. Несмотря на то, что йеменские хуситы официально объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, под атаки ранее попадали и танкеры российского "теневого флота", которые проходили вблизи побережья Йемена.

Украинские удары также повлияли на экспорт

Аналитики Bloomberg обращают внимание, что высокие объемы экспорта частично стали следствием украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Из-за повреждений НПЗ часть сырой нефти, которую ранее перерабатывали внутри России, перенаправили на экспорт.

За последнюю неделю до 26 июля 39 танкеров вывезли из российских портов 28,47 млн баррелей нефти, тогда как неделей ранее 36 судов транспортировали 27,03 млн баррелей.

Египет стал важным перевалочным пунктом для российской нефти

Издание отмечает, что в схемах экспорта российской нефти все активнее используется Египет.

С начала года на средиземноморский терминал Мерса-эль-Хамра было доставлено не менее 15 партий нефти марки Urals, ещё четыре танкера находятся у терминала, а два должны прибыть в ближайшее время.

Средний объем поставок по этому маршруту уже составляет около 87 тыс. баррелей в сутки.

В то же время остается неясным, перерабатывается ли вся эта нефть в Египте. Bloomberg не исключает, что часть сырья смешивают с другими сортами и повторно экспортируют в третьи страны.

"Теневой флот" продолжает скрывать маршруты

По данным агентства, около 30 партий российской арктической нефти в этом году были перегружены вблизи архипелага Риау к востоку от Сингапура — одного из главных центров деятельности "теневого флота".

Такие операции часто проводятся после длительного пребывания танкеров на якоре, а экипажи нередко отключают автоматические системы идентификации, что значительно затрудняет отслеживание конечного маршрута нефти, подпадающей под санкции.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия активизировала новые схемы переработки и транспортировки нефтепродуктов на фоне дефицита топлива, возникшего после ударов Сил обороны Украины по нефтеперерабатывающей инфраструктуре государства-агрессора. По данным украинской разведки, для этого Кремль использует индийскую компанию Nayara Energy и танкеры так называемого "теневого флота".

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