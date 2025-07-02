Россия начала информкампанию по дискредитации украинской власти в глазах родственников пленных, – Лубинец

Россия после переговоров с украинской стороной в Стамбуле начала "отдельную кампанию по дискредитации украинских государственных органов". Враг направил свою информкампанию на родственников украинских военнопленных и без вести пропавших лиц.

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Об этом 2 июля заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он провел конференцию по случаю третьей годовщины пребывания в должности.

По словам омбудсмена, россияне начали эту кампанию, чтобы подорвать поддержку, которую оказывает Запад нашей стране.

Для этого агрессор прибегает к дезинформации и обману. Представители страны-агрессора звонят на личные телефоны членам семей военнопленных и говорят, что их родственника Украина не хочет забирать из плена.

"Предлагается написать отдельные обращения в РФ, а также в США с целью дискредитации органов власти Украины", – заявил Лубинец.

Он добавил, что эта кампания сейчас "набирает больших масштабов".

"По нашим данным, эта кампания дискредитации органов власти Украины связана с тем, чтобы сделать все, чтобы наши международные партнеры перестали помогать различными способами: военная, финансовая помощь, политическая, дипломатическая, на основании того, что украинские органы власти, высшие должностные лица максимально дискредитированы в глазах семей военнопленных, лиц пропавших без вести, фактически в глазах наших героев и героинь", – отметил омбудсмен.

Он отметил, что противодействием этой кампании врага является осведомленность семей, чтобы они в случае обращений к ним со стороны представителей РФ "автоматически и срочно" сообщали о таких телефонных звонках Службе безопасности Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, российская пропаганда активизировала распространение дезинформации о якобы подготовке к обязательной мобилизации женщин в Украине. На самом же деле никаких изменений по мобилизации Украина внедрять не планирует. Целью подобных информационных вбросов со стороны российских пропагандистов является посеять панические настроения среди украинцев и дестабилизировать ситуацию в тылу.

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