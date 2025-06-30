Российская пропаганда активизировала распространение дезинформации о якобы подготовке к обязательной мобилизации женщин в Украине – ЦПД

Российские пропагандисты начали распространять фейки о якобы подготовке к обязательной мобилизации женщин в Украине. На самом деле никаких изменений по мобилизации Украина внедрять не планирует.

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На рассмотрении украинского парламента нет законопроектов, которые предусматривали бы обязательную мобилизацию женщин в ряды войска. Также нет никаких решений правительства об этом или заявлений должностных лиц. Об этом заявили на официальном Telegram-канале Центра противодействия дезинформации СНБО.

В ЦПД отметили, что цель подобных информационных вбросов со стороны российских пропагандистов – посеять панические настроения среди украинцев и дестабилизировать ситуацию в тылу.

Также в учреждении обратили внимание на то, что некоторые российские Telegram-каналы распространяли deepfake-видео, якобы вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина предложила законодательно запретить выезд за границу женщинам в возрасте от 18 до 27 лет, а Верховная Рада якобы поддержала эту инициативу. Эта информация также является фейком.

Ранее сообщалось, что пропагандистские паблики РФ начали распространять фейковую историю о якобы двух офицерах 80-й ОДШБр, задержанных за браконьерство на Сумщине. Пропагандисты даже иллюстрируют свою выдумку скриншотом реальной украинской новости.

В ЦПД подчеркнули, что Россия "генерирует фейки с целью дискредитации украинских военных".

Как сообщал OBOZ.UA, после комбинированного удара по украинской столице в ночь на 23 июня пропагандисты государства-агрессора России взялись утверждать, якобы жилые дома – это "военные заводы", а попадали в них вообще не российские ракеты и дроны.

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