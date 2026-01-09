'Нужны более решительные шаги': Украина срочно созывает Совбез ООН из-за удара РФ 'Орешником' по Львовской области

В ночь на 9 января Россия нанесла удар по Львовщине баллистической ракетой"Орешник". На фоне таких действий Украина в срочном порядке созывает заседание Совета Безопасности ООН, ведь это является серьезной угрозой безопасности на европейском континенте.

Видео дня

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Андрей Сибига в соцсети Х. Он добавил, что украинская сторона информирует партнеров о деталях атаки.

"Россия утверждает, что применила баллистическую ракету средней дальности, так называемую "Орешник", против Львовской области. Такой удар вблизи границ ЕС и НАТО является серьезной угрозой безопасности на европейском континенте и испытанием для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительного ответа на безрассудные действия России", – написал политик.

Украина призывает к глобальному ответу на угрозу России

Сейчас Украина по дипломатическим каналам доводит до сведения США, европейских партнеров, других государств и международных организаций все подробности этого циничного удара. Сибига подчеркнул, что попытки агрессора оправдать атаку вымышленным "нападением на резиденцию Путина", которого не существовало, выглядят абсурдными и лишь подтверждают, что для войны России не нужны реальные поводы.

Министр МИД Украины добавил, что применение главой Кремля ракеты с разведывательной системой вблизи границ ЕС и НАТО представляет серьезную глобальную угрозу, которая требует такого же глобального ответа.

Он отметил необходимость более решительных действий против российского танкерного флота, а также против нефтяных доходов, схем и активов РФ.

Такие шаги, по словам Сибиги, должны осуществляться не только в Европейском Союзе, но и во всем мире, при этом действия США в этом направлении считаются оправданными.

"Мы призываем все ответственные государства и международные организации немедленно разоблачить российскую ложь и усилить давление на агрессора. Мы будем инициировать международные действия – срочное заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО, а также реагирование в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

В ночь на 9 января во Львове во время воздушной тревоги прозвучала серия мощных взрывов, которые были слышны в соседних областях. Российские террористы ударили "Орешником". На Львовщине атаке подвергся объект критической инфраструктуры. По информации местных пабликов, вооружением якобы хотели ударить по Стрыйскому газовому месторождению и газохранилищу на Львовщине, однако версия о Стрые не подтвердилась.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 9 января страна-агрессор РФ осуществила очередную комбинированную атаку по Украине. Захватчики применяли "Шахеды" и беспилотники-имитаторы, крылатые ракеты и баллистику.

