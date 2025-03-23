'Россия – единственная, кто затягивает войну': Зеленский напомнил о договоренности по прекращению огня от 11 марта. Видео

Уже с 11 марта – после прошлых переговоров в Саудовской Аравии – существует предложение безусловного прекращения огня, но Россия продолжает каждую ночь устраивать массированные дроновые обстрелы Украины. Так что абсолютно всем в мире понятно, что РФ – единственная, кто затягивает эту войну.

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На это указал президент Владимир Зеленский. В вечернем обращении 23 марта он подчеркнул: Кремль продолжает агрессию "и еще каждую ночь, каждые сутки наносит максимально циничные удары".

"Без давления на Россию они там и дальше в Москве будут презирать настоящую дипломатию, будут и дальше разрушать жизнь", – отметил глава государства.

Он напомнил, что 23 марта украинская и американская команды снова встретились в Саудовской Аравии.

"На этот раз более технического уровня – наши военные, наши дипломаты, наши представители Министерства энергетики. Только что я говорил с Рустемом Умеровым – он мне доложил о встрече, о ходе переговоров. Наша команда работает абсолютно конструктивно, разговор достаточно полезный. Работа делегаций продолжается. Но о чем бы мы сейчас ни говорили с нашими партнерами, нужно дожать Путина к реальному приказу прекратить удары: кто эту войну принес, тот и должен ее забрать", – заявил Зеленский.

Президент напомнил об атаках врага по Киеву в ночь на 23 марта и обстреле Запорожья, который произошел накануне. Жертвами в обоих городах стали гражданские.

"Нужно гораздо больше эффективности нашей защиты неба. И развитие эффективного нашего воздушного щита не будет прекращаться... Нужно больше систем ПВО, больше соответствующей амуниции для сбития дронов. Мы говорим об этом со всеми партнерами... И нужно также больше давления на Россию, чтобы этот террор прекратился. И это зависит от всех партнеров – от Америки, от Европы, от других в мире", – сказал он.

Зеленский отметил наших воинов, сотрудников оборонной промышленности, волонтеров и каждого, кто работает на украинскую устойчивость.

"Всех наших людей, благодаря которым позиции Украины имеют силу. Благодарю вас! А особенно – воины 72 отдельной механизированной бригады, молодцы! 59 отдельная штурмовая бригада беспилотных сил. Вчера у меня была возможность поблагодарить эту бригаду лично на Донетчине, сегодня – снова за результаты в боях. Спасибо! Спасибо 152 отдельной механизированной бригаде – очень благодарю вас, воины! Воины 3 отдельной штурмовой бригады – спасибо за успешные действия при освобождении села Надия в Луганской области.

Наши люди каждый день доказывают, что Украина заслуживает уважения, заслуживает отношения нашего государства на равных и заслуживает достойного мира. Горжусь нашими людьми! Спасибо всем в мире, всем, кто поддерживает Украину!" – подытожил президент.

Как писал OBOZ.UA:

– Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что остановка ударов по энергетической инфраструктуре и обмен пленными будут первым этапом прекращения огня между Россией и Украиной. Далее должны быть договоренности о тишине на море, и последний, самый сложный этап – это остановка огня на линии фронта.

– В Саудовской Аравии 23 марта началась встреча делегаций Украины и США. На столе переговоров предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Переговоры Вашингтона и Москвы запланирована на следующий день – на понедельник, 24 марта.

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