"Самый сложный вопрос – линия контроля": Уолтц озвучил свое видение прекращения огня между Россией и Украиной
Остановка ударов по энергетической инфраструктуре и обмен пленными будут первым этапом прекращения огня между Россией и Украиной. Далее должны быть договоренности о тишине на море, и последний, самый сложный этап – это остановка огня на линии фронта.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. Мирный план он прокомментировал в интервью Fox News.
"Обе стороны должны остановить запуск дронов и ракет по атомным электростанциям, нефтяным трубопроводам, электростанциям. Однажды их нужно будет восстанавливать, поэтому давайте в рамках первого шага прекратим это насилие. Также – обмен пленными в рамках первого этапа", – начал Уолтц.
Далее стороны будут двигаться к урегулированию "морского вопроса".
"Обе страны имеют доступ к Черному морю. Им нужно торговать нефтью, газом и зерном для того, чтобы в прямом смысле прокормить свое население и других. Это будет следующим шагом", – продолжил советник Трампа.
А третьея фаза, по его словам, будет наиболее сложной.
"А потом будет самый сложный вопрос, который они называют линией контроля. Это ведение войны в окопах проходит протяженностью почти 1 300 километров", – заявил Уолтц.
Как ранее писал OBOZ.UA:
– Президент США Дональд Трамп недавно сказал, что хорошо знает главу Кремля и считает, что он способен остановить Владимира Путина.
– По данным Bloomberg, Белый дом стремится достичь соглашения о перемирии между Украиной и РФ до 20 апреля, когда православные и католики будут отмечать Пасху, но сроки могут сместиться с учетом большого разрыва между позициями сторон.
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