'Самый сложный вопрос – линия контроля': Уолтц озвучил свое видение прекращения огня между Россией и Украиной

Остановка ударов по энергетической инфраструктуре и обмен пленными будут первым этапом прекращения огня между Россией и Украиной. Далее должны быть договоренности о тишине на море, и последний, самый сложный этап – это остановка огня на линии фронта.

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Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. Мирный план он прокомментировал в интервью Fox News.

"Обе стороны должны остановить запуск дронов и ракет по атомным электростанциям, нефтяным трубопроводам, электростанциям. Однажды их нужно будет восстанавливать, поэтому давайте в рамках первого шага прекратим это насилие. Также – обмен пленными в рамках первого этапа", – начал Уолтц.

Далее стороны будут двигаться к урегулированию "морского вопроса".

"Обе страны имеют доступ к Черному морю. Им нужно торговать нефтью, газом и зерном для того, чтобы в прямом смысле прокормить свое население и других. Это будет следующим шагом", – продолжил советник Трампа.

А третьея фаза, по его словам, будет наиболее сложной.

"А потом будет самый сложный вопрос, который они называют линией контроля. Это ведение войны в окопах проходит протяженностью почти 1 300 километров", – заявил Уолтц.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Президент США Дональд Трамп недавно сказал, что хорошо знает главу Кремля и считает, что он способен остановить Владимира Путина.

– По данным Bloomberg, Белый дом стремится достичь соглашения о перемирии между Украиной и РФ до 20 апреля, когда православные и католики будут отмечать Пасху, но сроки могут сместиться с учетом большого разрыва между позициями сторон.

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