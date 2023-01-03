Россия должна пройти процесс денацификации, в Германии уже начали понимать, что это война не только Путина, – посол Макеев

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что страна-агрессор Россия должна пройти процесс денацификации. В то же время, даже он еще не будет означать примирение РФ с Украиной.

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Об этом Макеев сказал в интервью "Европейской правде" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он подчеркнул, что России необходимо "покаяние" по немецкому образцу – она должна доказать собственную цивилизованность и демократичность.

"Потому что покаяние, через которое прошла Германия, – это отличный образец того, через что должна пройти Россия, если кто-то надеется, что РФ еще может быть цивилизованной и демократической", – объяснил дипломат.

Посол также отметил, что люди в Германии уже начали понимать, что на самом деле происходящее в Украине – это война всех россиян, а не только диктатора Владимира Путина.

"Важная штука произошла в формулировках и словах. Многие немцы еще несколько месяцев назад говорили, что война в Украине не россиян, а война Путина. Это уже меняется и мы постоянно говорим об этом. Это не Путин убивает, не Путин насилует, не Путин применяет пытки – это россияне", – отметил Макеев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский политик Геннадий Гудков заявил, что после падения режима действующего президента РФ Владимира Путина в России необходимо будет провести "денацификацию, раздурачивание и раздебиливание".

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