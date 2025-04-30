'Россия должна прекратить войну': Зеленский напомнил, что Украина готова к любому формату переговоров. Видео

Украина готова к любому формату переговоров. Но Российская Федерация должна прекратить войну, обстрелы и убийства. Только после этого можно искать решение на переговорах.

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Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении в последний день апреля. Он отметил, что прекращение огня должно быть на 30 дней как минимум.

"Конечно, говорили о дипломатии, о необходимости полного прекращения огня, безусловного и на достаточное время. Надо прекратить удары, прекратить убийства и после этого искать решения на переговорах. Мы готовы к любому формату разговора. Россия должна прекратить удары и войну", – добавил президент.

О чем еще говорил президент в своем обращении

– Только что говорил с Марком Карни, Премьером Канады. Его партия выиграла выборы. Я поздравил премьер-министра с этой победой, и уверен, что наши отношения с Канадой будут и дальше крепкими. Очень ценим всю поддержку, которую страна оказывает. Говорили с Карни о санкциях против России. Они и дальше нужны. Говорили и о ПВО для Украины, о дипломатии и коммуникации с ключевыми партнерами. Я пригласил премьер-министра Карни посетить Украину, Киев. Не сомневаюсь, что лидерство Канады в защите международного права будет и дальше ощущаться;

– Сегодня было также достаточно много технической работы с нашими партнерами. Дипломатической работы в первую очередь. Мы готовим встречи, готовим переговоры, которые пройдут в ближайшее время. Безопасность – это приоритет;

– У нас в гостях были министры иностранных дел и обороны Люксембурга. Прежде всего, о нашем взаимодействии в Европе и о поддержке. Хочу поблагодарить за поддержку Украины. Конечно, мы говорили о дипломатии, о необходимости полного прекращения огня, безусловного и достаточного периода;

– Был сегодня доклад руководителя ГУР Буданова о возможных действиях врага и возможных опасностях.

– Был доклад Главкома Сырского. Она продолжалась по всем фронтовым направлениям, а также очень предметно. Что касается наших действий, наших операций, наших шагов в ближайшее время;

– В день наших воинов-пограничников поздравил их, поблагодарил за службу Украины и отметил государственными наградами. Горжусь нашими людьми. Благодарю всех, кто работает ради Украины, всех, кто защищает наше государство и украинские интересы.

Напомним, что российский диктатор Путин объявил перемирие в "дни 80-летия Победы". Оно должно начаться с 00:00 в ночь с 7 на 8 мая, а закончится в 00:00 в ночь с 10 на 11 мая. В настоящее время якобы должны остановиться все боевые действия со стороны армии РФ. Как заявили в Кремле, решение было принято якобы "исходя из гуманитарных соображений".

Как сообщал OBOZ.UA, в ООН отметили усиление российских обстрелов Украины на фоне роста дипломатических усилий по прекращению войны. Хотя последние недели сказались на активных попытках наладить мирные переговоры, обстрелы оккупантами украинских городов не прекращаются.

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