"России нужно перестать говорить и начать действовать": Сибига предложил 90-дневное прекращение огня

Украина подтверждает готовность к мирным переговорам в любом формате, как только увидит, что Кремль действительно готов к "сложному пути к миру", а не только к пропагандистскому трехдневному перемирию ради парада. Пора России перестать только говорить и заниматься популизмом и начать действовать

Видео дня

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х. Он предложил 90-дневное прекращение огня.

"Украина еще раз подтверждает свою готовность к мирным переговорам в любом формате, как только мы увидим, что Россия действительно готова к сложному пути к миру, а не только к "мирному популизму" или кратковременному пропагандистскому прекращению огня ради парада 9 мая", - написал министр.

Сибига подчеркнул, что Россия может продемонстрировать подлинную готовность к мирным переговорам, согласившись на реальное прекращение огня минимум на 30 дней.

"Если Россия готова к 60- или 90-дневному прекращению огня, мы тоже готовы", – заявил глава МИД.

Переговоры могут начаться в любом формате, как только прекратится огонь, подчеркнул Сибига.

"России пора перестать говорить о своей готовности к миру и начать действовать, безоговорочно согласившись на реальное и длительное прекращение огня. Когда замолчат пушки, могут начаться переговоры – в любом формате, который принесет мир", - заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!