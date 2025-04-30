"Вопиющий вызов": в ООН отметили усиление российских обстрелов Украины на фоне переговоров о мире

На фоне роста дипломатических усилий по прекращению войны России против Украины ООН фиксирует эскалацию насилия со стороны агрессора. Хотя последние недели сказались на активных попытках наладить мирные переговоры, обстрелы украинских городов не прекращаются.

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Об этом заявила заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло во время заседания Совета Безопасности. Она считает, что, несмотря на слабую надежду на прогресс, ситуация на местах остается критической.

"За последние несколько недель мы стали свидетелями активизации усилий по привлечению сторон к переговорам. Эти инициативы дают надежду на прогресс в достижении прекращения огня и, наконец, мирного урегулирования. В то же время мы продолжаем быть свидетелями непрерывных обстрелов украинских городов", – сказала она.

В частности, только в апреле погибло по меньшей мере 151 гражданское лицо, еще 697 получили ранения — эти цифры превысили показатели марта. С начала полномасштабной агрессии погибли не менее 13 015 мирных жителей, из них 699 — дети.

Несмотря на уверения России, удары по энергетической инфраструктуре продолжаются, что грозит не только Украине, но и глобальной продовольственной безопасности. В этом контексте ООН обращает внимание также на обеспечение безопасности судоходства в Черном море.

"ООН продолжает заниматься, в частности, вопросами безопасности судоходства в Черном море, чтобы поддержать глобальную продовольственную безопасность и сохранить жизненно важные цепочки поставок, усложненные из-за войны", – пояснила Дикарло.

Дипломатка подчеркнула, что российское полномасштабное вторжение — прямой вызов международному правопорядку, фундаментальным принципам и безопасности в Европе. Она призвала к немедленному, полному и безусловному прекращению огня как первому шагу к установлению длительного и всеобъемлющего мира. Этот мир, считает Дикарло, должен предусматривать "уважение к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, согласно Уставу ООН, международному праву и соответствующим резолюциям ООН".

В свою очередь помощница Генсека ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя подтвердила усиление обстрелов Украины, несмотря на разговоры о мире.

Как сообщал OBOZ.UA, у генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша прокомментировали "пасхальное перемирие", которое объявлял российский диктатор Владимир Путин. Там отметили, что и Россия и Украина продолжали вести боевые действия в этот период.

Представитель Украины во время заседания Совбеза ООН заявила, что Украина не примет мира любой ценой, ведь компромиссы с агрессором лишь подталкивают его к новым преступлениям. Киев не согласится ни на какие мирные договоренности, противоречащие суверенитету, территориальной целостности или интересам безопасности.

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