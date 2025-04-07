'Россия должна прекратить притворяться': Макрон обвинил Москву в нарушении мирных договоренностей

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Москва должна "срочно прекратить притворство" и принять безоговорочное прекращение огня в войне против Украины. Он подчеркнул, что в настоящее время РФ не только отказывается от перемирия, но и усиливает бомбардировки мирного населения, причиняя трагические потери.

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Такое заявление Макрон озвучил во время визита в Каир в понедельник, 7 апреля, передает Le Figaro. "России необходимо срочно прекратить притворство и тактику проволочек и принять безоговорочное прекращение огня", – сказал он, имея в виду предложение президента США Дональда Трампа.

Президент Франции указал, что РФ вместо этого лишь усиливает обстрелы мирного населения Украины.

"Уже почти месяц Россия не только отказывается принять это (перемирие. – Ред.), но и усиливает бомбардировки мирного населения, трагические потери вследствие которых произошли всего несколько дней назад в Украине", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 апреля спикер Кремля Дмитрий Песков цинично заявил, что Путин якобы поддерживает идею прекращения огня, но сначала якобы предстоит "ответить на ряд вопросов".

В ответ на вопрос о гибели детей в Кривом Роге Песков выдал, что РФ якобы наносит удары только по "военным и околовоенным объектам".

Накануне Трамп заявил, что переговоры с Москвой относительно завершения войны продолжаются. Он добавил, что ему "не нравятся бомбардировки" Украины и Белый дом хочет, чтобы они прекратились.

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