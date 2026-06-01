'Россия должна бить по Украине без ущерба для нас': президент Румынии отличился заявлением

Румыния обеспокоена инцидентами с российскими дронами на своей территории. В связи с этим президент страны Никушор Дан фактически посоветовал РФ прицельнее бить по Украине, чтобы "быть уверенными, что БпЛА не нанесут повреждений румынским гражданам".

Это странное заявление политик сделал в эфире BBC в воскресенье, 31 мая. Он отвечал на вопрос ведущих о действиях Румынии во время ситуаций, когда "Шахеды" пересекают ее границы.

Что сказал Никушор Дан

Президент признал потенциальную опасность и то, что инциденты с беспилотниками становятся все более угрожающими для его страны.

"У нас за последние 2 года было, пожалуй, 20 или 30 инцидентов с дронами. Сначала в них не было взрывчатки. Около месяца назад был один со взрывчаткой – который, к счастью, не взорвался", – рассказал он.

Дан "забыл" призвать РФ перестать обстреливать Украину, вместо этого посоветовав агрессору изменить тактику воздушных атак.

"Это становится угрозой для румынских граждан. Поэтому когда россияне бьют по городам с другой стороны Дуная, они должны быть уверены, что не нанесут повреждений румынским гражданам", – сказал президент.

Хотя во время этого интервью он не осудил противоправность вражеских ударов, в пятницу, 29 мая, в разговоре с Владимиром Зеленским Никушор Дан заявлял о том, "Россия должна прекратить свои атаки" и на Украину.

Что предшествовало

В румынском городе Галац в ночь на 29 мая российский беспилотник врезался в жилую многоэтажку. В результате этого инцидента пострадали четверо гражданских (в том числе женщина и ее 14-летний ребенок), десятки жителей дома были эвакуированы.

Президент Румынии назвал это событие самым серьезным инцидентом, связанным с безопасностью на территории страны с начала полномасштабной войны в Украине. В ответ на дроновой удар Румыния объявила персоной нон грата российского генерального консула Андрея Косилина и закрыла консульство РФ в Констанце.

Официальные экспертизы подтвердили, что БпЛА, который попал в многоэтажку, был "Шахедом" (под локальным названием "Герань 2"). 31 мая Дан объявил об этом и подчеркнул, что в этой ситуации виновата именно РФ.

"То, что летательный аппарат попал в жилой дом в Румынии, вызвав ранения людей и материальный ущерб, является чрезвычайно серьезным инцидентом, и ответственность за это несет исключительно Россия", – заявил глава страны.

