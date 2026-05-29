'Не можем рисковать': в Минобороны Румынии объяснили, почему 'позволили' российскому дрону врезаться в дом

Румынские военные не сбили дрон, который врезался в многоэтажку в городе Галац, потому что опасались, что это может создать еще большую опасность для гражданских. На принятие решения у них было всего четыре минуты.

Об этом сообщили представители Министерства обороны Румынии во время пресс-конференции. Заявления чиновников цитирует румынский телеканал Digi24.

По словам представителя Минобороны Кристиана Поповича, полет российского беспилотника отслеживали с помощью радаров. Он добавил, что один из дронов вошел в воздушное пространство Румынии с территории Украины, после чего исчез с радаров.

Впоследствии военные получили информацию о падении БПЛА на крышу многоэтажки в городе Галац.

Рассказывая, почему не сбили БПЛА, Кристиан Попович заявил, что армия имеет "очень строгие ограничения" в таких ситуациях. По его словам, военные не могут рисковать и создавать больше угроз, чем способны предотвратить.

Заместитель командующего Вооруженных сил Румынии Георге Максим заявил, что первым ограничением для военных является юридический фактор. По его словам, румынская армия не может открывать огонь, который может задеть воздушное пространство соседней страны.

"Мы знаем, что Украина находится в состоянии войны, но Румыния находится в мирной ситуации, и мы не можем запускать снаряд, который бы попал в воздушное пространство Украины", – объяснил Максим.

Кроме того, он отметил, что для поражения воздушной цели требуется определенное время. Также он добавил, что значительную часть румынских систем ПВО создали еще до масштабного использования ударных беспилотников.

"Далее, чтобы поразить воздушную цель, нужно определенное время, которое предусматривает обнаружение, классификацию и боевое применение. Время в четыре минуты, которое было в нашем распоряжении, было чрезвычайно коротким", – заявил бригадный генерал Георге Максим.

Напомним, в ночь на 29 мая в румынском городе Галац прозвучал. Российский беспилотник врезался в многоэтажный дом.

После удара на 10 этаже вспыхнул пожар. Из здания эвакуировали около 70 жителей. Известно, что в результате попадания дрона пострадали два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, посла России в Румынии Владимира Липаева вызвали в Министерство иностранных дел страны по поводу попадания российского дрона-камикадзе в жилой дом в Галаце. Бухарест заявляет, что такой инцидент является серьезной и безответственной эскалацией со стороны России.

