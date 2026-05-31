'Угрожает жизни граждан': экспертиза выяснила, какой дрон попал в многоэтажку в Румынии. Фото

Беспилотник, который попал в многоэтажку в румынском городе Галац, был российским "Шахедом" под локальным названием "Герань 2". Такой несомненный вывод содержится в техническом отчете, подготовленном специалистами профильных государственных ведомств Румынии.

Об этом 31 мая сообщил президент страны Никушор Дан. На своей странице в X (Twitter) он показал фотографии фрагментов этого БпЛА, в том числе с надписями на русском языке.

"Ответственность несет исключительно Россия"

Дан рассказал, что эксперты в ходе расследования "на основе значительного массива технических доказательств" подтвердили российское происхождение аппарата.

"На найденных обломках была обнаружена надпись кириллицей "ГЕРАНЬ-2", а электронные компоненты, навигационные системы, модули управления, двигатель и конструктивные элементы, которые были проанализированы, имеют сходство вплоть до идентичности с теми, что были в других дронах "Герань-2", ранее найденных на территории Румынии и идентифицированных с уверенностью как изготовленные в Российской Федерации", – сообщил президент.

Также специалисты обратили внимание на производственные маркировки, технические надписи, конструктивные характеристики и использованные материалы – все они соответствуют технологиям, которые используются в "Шахедах" в последние годы.

"Физико-химические анализы подтвердили наличие тех же типов материалов и топлива, которые неоднократно обнаруживались в аппаратах этой серии", – добавил глава государства, подчеркнув однозначность этих выводов.

Дан добавил, что в инциденте виновной является именно РФ: "То, что летательный аппарат попал в жилой дом в Румынии, вызвав ранения людей и материальный ущерб, является чрезвычайно серьезным инцидентом, и ответственность за это несет исключительно Россия".

Он заверил, что Румыния "со всей решимостью" будет выполнять свой фундаментальный долг – обеспечивать безопасность населения и свою территориальную целостность.

О выводах экспертов официальный Бухарест проинформирует союзников из НАТО и ЕС. Страна "будет продолжать действовать вместе со своими партнерами ради укрепления безопасности на восточной границе Альянса и для защиты своих граждан".

"Румыния не будет игнорировать и не будет преуменьшать ни одного инцидента, ставящего под угрозу жизнь ее граждан, нацбезопасность или суверенитет", – пообещал Дан.

Заметим, что в недавнем интервью BBC президент также заявил о том, что беспилотник был российским. "Это точно, потому что четыре или пять недель назад у нас был еще один [дрон], который не взорвался. Мы сравнили – и они абсолютно идентичны", – объяснил политик журналистам.

Что предшествовало

Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Галаце в ночь на пятницу, 29 мая. В результате этого инцидента пострадали четверо гражданских (в том числе женщина и ее 14-летний ребенок), десятки жителей дома были эвакуированы.

Никушор Дан назвал это событие самым серьезным инцидентом, связанным с безопасностью на территории страны, с начала полномасштабной войны РФ против Украины. В ответ на удар дронов Румыния объявила персоной нон грата российского генерального консула Андрея Косилина и закрыла консульство РФ в Констанце.

Как писал OBOZ.UA:

– 29 мая мая президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Никушором Даном. Глава украинского государства выразил поддержку румынскому народу и заявил о готовности Украины помогать в обеспечении безопасности соседней страны.

– Кремлевский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что дрон якобы был не российским, а украинским. Так или иначе, "никто не может сказать о принадлежности дрона без проведения экспертизы", сказал главарь страны-агрессора.

