Румыния просит НАТО ускорить поставки ПВО после атаки российского дрона

Румыния официально обратится к НАТО с просьбой ускорить поставки систем противовоздушной обороны после падения российского беспилотника на жилой дом в городе Галац. Также Бухарест решил закрыть единственное российское консульство в стране и выслать генерального консула РФ.

Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Оана Тойу. Ее цитирует Politico.

"Это неприемлемое и откровенное нарушение нашего воздушного пространства. У нас есть подтверждение, что это российский дрон", – сказала госпожа министр в комментарии изданию.

Румыния просит НАТО усилить противовоздушную оборону

По словам Тойу, верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич ранее поддержал предложения Бухареста по переброске в страну дополнительного военного оборудования. После инцидента с беспилотником Румыния намерена просить Альянс ускорить эти поставки.

Полный перечень необходимого оборудования остается засекреченным, однако исполняющий обязанности премьер-министра Иллие Боложан уточнил, что у партнеров просят, в частности, специализированные радары для беспилотников, которые летят на низкой высоте.

В то же время Бухарест пока не планирует задействовать статью 4 НАТО, которая предусматривает срочные консультации между союзниками в случае угроз безопасности одного из государств-членов.

Несмотря на то Румыния инициирует обсуждение инцидента и необходимости усиления оборонных возможностей восточного фланга НАТО на ближайшей встрече послов стран Альянса.

Как дрон попал на территорию Румынии

Как отметило издание, российский дрон вошел в воздушное пространство Румынии в ночь на пятницу, 29 мая, во время массированной атаки РФ по украинской гражданской и критической инфраструктуре. Впоследствии он врезался в крышу жилого дома в Галаце недалеко от украинской границы.

В результате удара возник пожар, два человека получили травмы.

По данным румынских властей, с начала полномасштабного вторжения России в Украину это уже по меньшей мере 25-й случай нарушения воздушного пространства страны, в том числе седьмой в этом году.

Для реагирования были подняты истребители F-16, однако они не открывали огонь по дрону. Представители румынской армии объяснили, что времени для безопасного перехвата было недостаточно, а сам инцидент произошел над густонаселенным районом.

В НАТО заявили, что сейчас анализируют возможности усиления сети средств обнаружения и уничтожения воздушных целей в Румынии, чтобы эффективнее реагировать на подобные угрозы в будущем.

Российский след и дипломатические санкции

После инцидента румынские власти вызвали посла России и объявили о закрытии Генерального консульства РФ в Констанце. Соответствующее решение ранее подтвердил президент Румынии Никушор Дан.

В то же время в ЕС выразили возмущение инцидентом – президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что агрессия РФ "пересекла еще одну черту".

Между тем украинский чиновник в сфере обороны на условиях анонимности заявил Politico, что падение дрона на территории Румынии могло быть преднамеренной провокацией Москвы. По его словам, беспилотник хранил достаточный запас топлива, что ставит под сомнение версию о случайном отклонении от курса.

Страны НАТО все чаще сталкиваются с подобными инцидентами. О проникновении беспилотников на свою территорию ранее сообщали Польша, Эстония, Латвия и Литва. В странах Альянса считают, что Россия может намеренно использовать такие ситуации для проверки готовности и реакции НАТО на восточном фланге.

Как сообщал OBOZ.UA:

После инцидента с ударом беспилотника по многоэтажке в Галаце Румыния объявила персоной нон грата генерального консула России Андрея Косилина. Кроме того, Бухарест объявил о закрытии российского консульства в Констанце.

Президент Румынии Никушор Дан пояснил, что российский беспилотник, который врезался в жилой дом в городе Галац, вероятно изменил траекторию после того, как был поражен над территорией Украины. Он заявил, что независимо от обстоятельств падения дрона ответственность за инцидент полностью лежит на России, которая продолжает атаки вблизи румынской границы.

