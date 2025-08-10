'Россия делает все, чтобы затянуть боевые действия': Зеленский провел переговоры с президентом Казахстана и назвал ключевые вопросы

Украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Глава государства поблагодарил коллегу за поддержку украинского народа, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зеленский проинформировал Токаева о дипломатической работе с президентом США Дональдом Трампом и европейскими партнерами. Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

Вопрос территории и суверенитета

Зеленский в разговоре с Токаевым заявил, что крайне опасно для каждого народа, если то или иное независимое государство сочтут просто "территорией" и будут пытаться поделить. Президент подчеркнул, что история не раз демонстрировала что, если такая несправедливость допускается против одного государства, на нем это не завершается. Именно поэтому для всех государств важно достичь честного и продолжительного мира для Украины на основе уважения суверенных прав украинского народа.

Также Зеленский проинформировал Токаева о дипломатической работе с Трампом и европейскими партнерами. Глава государства подчеркнул, что война должна закончиться как можно скорее надежным миром.

"К сожалению, Россия делает все, чтобы затянуть боевые действия, отказывается от прекращения убийств, несмотря на озвученные дедлайны, и пытается выторговать лучшие позиции на земле для последующих ударов. Такой деструктив со стороны России должен прекратиться", – заявил президент Украины.

В то же время глава государства отметил, что Украина готова работать максимально продуктивно со всеми партнерами ради реального мира. Причем все вопросы по Украине должны решаться с участием Украины.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным запланирована на следующую пятницу, 15 августа. Она должна состояться на Аляске. Ожидаемая встреча состоится на фоне давления Трампа на Путина с целью заключения соглашения о прекращении огня с Украиной.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ответы на все территориальные вопросы уже есть в Конституции Украины. Поэтому никто не намерен отдавать российским оккупантам украинские земли. Глава государства подчеркнул, что украинский народ заслуживает мира, но все партнеры должны понимать: мир должен быть достойный и справедливый.

Напомним, президент США Дональд Трамп намекнул на сценарий урегулирования войны, который может предусматривать обмен территориями между Киевом и Москвой. По его словам, такой вариант, несмотря на сложность, способен принести выгоду обеим странам.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне саммита США – Россия представители европейских стран опубликовали совместное заявление. Политики отметили, что поддерживают усилия американского президента Дональда Трампа по прекращению агрессивной войны РФ и достижению справедливого, прочного мира и безопасности в Украине.

