'Россия действует как мафия': Зеленский объяснил, как остановить 'теневой флот' врага

Эффективным ответом на деятельность российского "теневого флота" должно стать не только задержание, но и конфискация танкеров с подсанкционной нефтью. Страна-агрессор Россия действует как мафиозная структура, поэтому реакция международного сообщества должна быть жесткой и системной.

Видео дня

Об этом в Х заявил президент Украины Владимир Зеленский. В заметке глава государства прокомментировал задержание Бельгией танкера так называемого "теневого флота" России.

Прошлой ночью Бельгия задержала танкер, который долгое время находился под санкциями США, ЕС и Великобритании. Несмотря на ограничения, судно незаконно транспортировало российскую нефть под фальшивым флагом.

Президент отметил решительные действия против российского "плавучего кошелька" и поблагодарил Францию за содействие. В то же время он отметил необходимость обновления европейского законодательства, чтобы такие суда не только останавливали, но и конфисковывали. Зеленский предлагает направлять изъятую нефть на нужды безопасности Европы.

По словам Зеленского, если Россия отвергает правила, поэтому международные нормы должны предусматривать четкий и твердый ответ.

"Важно модернизировать европейское законодательство, чтобы танкеры с российской нефтью не только останавливали, но и конфисковывали, а их нефть направляли на нужды безопасности Европы. Мы должны быть решительными. Россия действует как мафиозная организация, и ответ должен соответствовать этой реальности. Если они отвергают правила ради войны, правила должны предусматривать четкий и твердый ответ", –– говорится в заметке главы государства.

Задержание танкеров "теневого флота": последние новости

В проливе Каттегат датские власти арестовали большой контейнеровоз, который более месяца стоял вблизи побережья. Контейнеровоз Nora длиной около 226 метров сначала ходил под флагом Коморских островов, однако эта страна не подтвердила его регистрацию. Во время стоянки корабль сменил флаг и заявил об иранском происхождении, чем и привлек внимание контролирующих органов.

Анализ маршрутов показал, что судно неоднократно проходило через датские воды и исчезало из систем отслеживания вблизи российских портов. Nora, которая ранее называлась Cerus, находится под санкциями и входит в сеть судов, задействованных в незаконной транспортировке нефти.

Еще ранее министерство обороны США сообщило об аресте танкера Veronica III, который перевозил подсанкционную иранскую нефть. Судно остановили в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования американской армии.

По информации Пентагона, военные отслеживали маршрут нефтеналивного судна от Карибского моря до Индийского океана, после чего его задержали. В то же время в Главном управлении разведки отметили, что Veronica III использовали для незаконной перевозки сотен тысяч метрических тонн иранской нефти. Сам танкер находится под санкциями США с декабря 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции против капитанов и компаний, обслуживающих российский ВПК. Ограничения направлены на блокирование обходного экспорта российских нефтепродуктов и поставки военной техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!